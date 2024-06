Dentes adultos voltam a crescer graças a medicamento experimental de cientistas japoneses

Um novo projeto médico do Japão visa fazer com que os dentes dos adultos voltem a crescer com um tratamento de seis anos

Um avanço científico promete revolucionar a saúde dental e talvez até deixar alguns especialistas sem trabalho, com um medicamento experimental que faz os dentes crescerem novamente. Durante toda a vida, crescemos sob a necessidade de cuidar muito da nossa saúde bucal, principalmente ao chegar à idade adulta, já que na infância não importa tanto o que acontece com os chamados dentes de leite, que são perdidos ao crescer para dar lugar a novos, mais resistentes e “definitivos”.

ANÚNCIO

Mas ao se tornar idoso, é natural perder os dentes. No entanto, isso pode estar prestes a se tornar coisa do passado graças a um revolucionário projeto científico que se concentra na regeneração e crescimento de novos dentes, exatamente como quando éramos crianças, o que abriria um novo mundo de possibilidades para pessoas idosas que dependem de dentaduras postiças.

Normalmente, os ossos têm a capacidade de curar e regenerar-se após uma fratura, mas os dentes não. Isso levou milhões de pessoas em todo o mundo a sofrer de uma condição conhecida em termos médicos como edentulismo, a falta de dentes. No entanto, uma equipe de pesquisadores japoneses está desenvolvendo um medicamento que pode tornar realidade o sonho de regenerar os dentes.

Do Japão para o mundo: o medicamento que faz os dentes crescerem

Um extenso artigo do site japonês Mainichi nos conta como esse projeto se desenvolveu desde o início, com estudos anteriores focados em um anticorpo chamado USAG-1, que havia sido demonstrado inibir o crescimento dos dentes em animais como furões e ratos.

Em 2021, uma equipe da Universidade de Quioto descobriu um anticorpo monoclonal que interrompia a interação entre o USAG-1 e as Proteínas Morfogenéticas Ósseas (BMP), responsáveis pelo desenvolvimento dos ossos em roedores. Foi esse ponto que serviu de base para encontrar a chave:

Mainichi Novo projeto no Japão

"Sabíamos que suprimir o USAG-1 beneficiava o crescimento dos dentes, mas não sabíamos se seria suficiente. Os furões têm padrões dentários semelhantes aos humanos, por isso eram um bom modelo para estudar esse processo."

É o que apontou Katsu Takahashi, chefe de odontologia do Hospital Kitano do Japão e coautor do estudo. Com base nesses resultados promissores, onde literalmente começaram a crescer dentes nos animais, serão iniciados testes clínicos em humanos a partir de setembro deste ano.

ANÚNCIO

O estudo, que terá a duração de 11 meses, vai focar em 30 homens com idades entre 30 e 64 anos que tenham perdido pelo menos um dente. O medicamento experimental será administrado por via intravenosa e não foram reportados efeitos secundários em estudos anteriores com animais.

O medicamento que faz crescer dentes estará à venda até 2030

Se tudo correr bem, o Hospital Kitano de Osaka planeja avançar para a próxima etapa, onde pretende administrar o tratamento em crianças de 2 a 7 anos que tenham perdido pelo menos quatro dentes. O objetivo final é ter um medicamento para o crescimento de dentes disponível para todos até o ano de 2030.

Este avanço poderia ter um impacto significativo na saúde bucal em nível mundial. Se a eficácia e segurança do medicamento forem confirmadas, poderia transformar a vida de milhões de pessoas que perderam dentes.

O potencial deste medicamento é enorme. Uma vez que poderia ser a solução para qualquer pessoa que tenha perdido dentes, seja por cáries, lesões ou doenças, sem ter que recorrer a uma prótese.