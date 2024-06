Código Fonte: o que sabemos sobre revelador livro autobiográfico que Bill Gates publicará

Nascido em 28 de outubro de 1955 em Seattle, Washington, Bill Gates é uma das pessoas mais ricas do mundo atualmente, graças ao seu esforço. Há várias décadas, ajudou a fundar a Microsoft, tornando-se uma das figuras mais influentes no campo da tecnologia. Mais tarde, a vida o levou a liderar a Fundação Bill e Melinda Gates, dedicada a melhorar a educação, saúde e reduzir a pobreza extrema.

Normalmente aproveita seu tempo para escrever em seu blog pessoal, muitas vezes reflexões sobre sua vida ou sobre o panorama mundial, tentando ser uma fonte de inspiração na busca de soluções para problemas globais como o aquecimento global ou a fome.

E agora surpreendeu ao anunciar seu novo livro. “É uma memória sobre meus primeiros anos, desde a infância até minha decisão de deixar a universidade e fundar a Microsoft com Paul Allen. Escrevo sobre os relacionamentos, lições e experiências que estabeleceram as bases de tudo o que se seguiu em minha vida”, contou em seu blog.

Gatesnotes Bill e Melinda

A autobiografia de Bill Gates

Se já passava horas escrevendo em um blog online, era apenas questão de tempo até Gates pegar sua caneta e começar a redigir sua própria biografia. Estamos falando de “Código Fonte”, livro que estará disponível a partir de 4 de fevereiro de 2025 em livrarias ao redor do mundo.

Segundo os rumores, esta autobiografia abordará de forma íntima os momentos e decisões-chave da sua juventude, que eventualmente o levaram a abandonar a universidade e a fundar uma das empresas mais importantes e lucrativas da atualidade.

Além disso, em "Código Fonte", Gates promete compartilhar os detalhes menos conhecidos de sua vida antes de se tornar um ícone tecnológico. Desde sua infância e adolescência, marcadas por se sentir "desajustado" e frequentemente em conflito com seus pais, até o quase impactante desligamento da universidade.

"Tenho estado sob os holofotes desde que tinha pouco mais de vinte anos, mas grande parte da minha vida anterior não é muito conhecida", escreveu Gates a respeito.

Dessa forma, a autobiografia do magnata também relatará seu tempo em Harvard e como as perguntas sobre sua educação e a fundação da Microsoft o incentivaram a compartilhar sua história. "Ao longo dela, você também encontrará as histórias de muitas pessoas que acreditaram em mim, me incentivaram a crescer e me ajudaram a transformar minhas peculiaridades em fortalezas", comentou.

Acrescentando que também "reflito sobre a sorte que tive de nascer em uma grande família em uma época de otimismo e mudança tecnológica histórica, e de atingir a maioridade exatamente quando a revolução dos computadores pessoais estava decolando".

Apesar de tudo, o novo livro de Bill Gates promete ser sua obra mais pessoal, compartilhando memórias de seus primeiros anos, que são justamente os mais desconhecidos e - provavelmente - os mais interessantes do bilionário natural de Seattle.