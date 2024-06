WhatsApp se renova para aliviar a ansiedade digital: o fim do contador de mensagens?

Desde janeiro passado, 30 bilhões de mensagens são enviadas ou recebidas diariamente no WhatsApp. Foto: vía Tumblr.com

Há 15 anos, enviar uma mensagem era apenas isso. Mas após a chegada do WhatsApp, o popular aplicativo de mensagens instantâneas, as comunicações passaram por uma revolução. Começamos a ‘wasapear’ com nossos conhecidos e entes queridos, e a confiar a esta app nossos segredos mais íntimos. Por isso, não é surpreendente que seu crescimento tenha sido tão exponencial, alcançando mais de 180 países e ultrapassando dois bilhões de usuários em todo o mundo.

O problema? Nem tudo o que é digital é bom para a saúde mental. Muitas pessoas sofrem de ansiedade quando recebem uma nova mensagem ou quando não querem responder a uma pessoa específica. Isso é ainda mais evidente desde que o aplicativo da Meta incorporou os ‘vistos’, uma função que nos denuncia quando visualizamos uma conversa, ou quando uma bolha de texto vai contando quantas mensagens ainda não foram lidas.

O WhatsApp procura reduzir o estresse

A ansiedade digital ao usar o WhatsApp pode se tornar incontrolável se não forem tomadas medidas. E, felizmente, a plataforma liderada por Mark Zuckerberg já estaria trabalhando em uma função inovadora para gerenciar as mensagens não lidas.

De acordo com o portal especializado Wabetainfo, a partir de junho de 2024, o popular aplicativo de mensagens implementará uma ferramenta que permitirá redefinir automaticamente o contador de mensagens não lidas ao abrir o aplicativo. Seu objetivo? Ajudar os usuários a lidar com a grande quantidade de mensagens sem a pressão de ter que lê-las todas imediatamente.

Assim, esta nova funcionalidade que permite remover o alerta visual de mensagens pendentes, ainda está em fase de teste para a versão Android, e se apresenta como uma ferramenta ideal, por exemplo, para aqueles que participam de vários chats em grupo ou recebem uma grande quantidade de mensagens diariamente. Agora, ao acessar o WhatsApp, o contador será redefinido automaticamente, oferecendo um início limpo toda vez, sem a necessidade de abrir individualmente cada chat.

Para ativar essa nova opção, os usuários devem acessar as Configurações do aplicativo, ir para a seção de Notificações e selecionar a opção ‘Apagar mensagens não lidas ao abrir o aplicativo’.

Tão simples assim, essa atualização foi criada para gerar um ambiente mais tranquilo e organizado dentro do aplicativo, permitindo que os usuários se concentrem nas mensagens mais relevantes sem distrações ou ansiedades. Além disso, além de melhorar a gestão das notificações, essa atualização também facilita a priorização de conversas novas e urgentes.

No entanto, embora esta nova característica ainda esteja em desenvolvimento e ainda não tenha sido anunciada uma data de lançamento oficial, sua inclusão na versão beta do aplicativo indica que o WhatsApp está perto de concluir os testes.