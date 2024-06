Um GameBoy gigante? Esta caixa de correio abandonada nas montanhas do Japão é bizarra

(picture alliance/picture alliance via Getty Image)

Caixa de correio no Japão

O lançamento do GameBoy em 1989 marcou um antes e um depois na indústria dos videogame portáteis. Este console compacto e de baixo custo introduziu uma nova era de entretenimento portátil, cativando jogadores de todas as idades e estabelecendo as bases para o sucesso de futuras consolas portáteis.

Seu impacto se estendeu muito além do mundo dos videogames, deixando uma marca indelével na cultura popular.

Na verdade, nas montanhas de Shikoku, Japão, existe uma caixa de correio única que chamou a atenção dos fãs da Nintendo em todo o mundo. Com a forma de um Game Boy gigante, esta caixa de correio é uma relíquia do passado e um lembrete da era dourada dos videogames portáteis.

Um tesouro escondido no meio do nada.

Para encontrar esta caixa de correio tão especial, é preciso aventurar-se nas montanhas de Shikoku, um lugar remoto e pouco conhecido pelos turistas. A caixa de correio está perto de uma casa abandonada, o que lhe confere um ar de mistério e nostalgia.

Apesar do seu estado de abandono, a caixa de correio do Game Boy ainda mantém a sua forma original. A carcaça, que já foi de uma cor vibrante, agora está coberta de poeira e sujeira. Os botões, é claro, não funcionam, mas isso não impede os fãs da Nintendo de tirarem fotos com esta caixa de correio peculiar.

Um pedaço de história para os colecionadores

De acordo com o blog Abandoned Kansai, que foi o primeiro a descobrir esta caixa de correio, a carcaça originalmente era um item promocional da Nintendo. Alguém a colocou sobre uma caixa de correio comum, e lá permaneceu por anos.

Apesar de não ser uma caixa de correio funcional, este objeto se tornou uma peça de coleção para os fãs da Nintendo. É um lembrete de uma época em que os videogames portáteis eram a última moda e um símbolo da criatividade e engenho dos fãs.

Se você é um fã da Nintendo e está procurando uma aventura única, uma viagem às montanhas de Shikoku para encontrar esta caixa de correio gigante da Game Boy é uma experiência que não pode perder. É uma oportunidade para reviver memórias de infância e para te conectar com uma comunidade de fãs de todo o mundo.