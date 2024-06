Starship 29 da SpaceX está pronta para o lançamento: o que esperar do quarto voo da nave

Os engenheiros da SpaceX já estão na fase de dupla verificação para poder dar o OK para o lançamento da Starship 29, que será o quarto teste da gigantesca nave espacial com a qual Elon Musk quer nos levar à Lua e, por que não, também à Marte.

Quase três meses depois, o mundo inteiro poderá ver a Starbase do Texas, para ver como a SpaceX tenta melhorar o teste anterior, no qual a Starship 28 decolou, conseguiu ir para o espaço, mas ao reentrar, perdeu completamente o controle e começou a girar pelos céus.

Este é, por enquanto, o grande desafio da SpaceX e o que tira o sono de Elon Musk, que parece estar perdendo a paciência a cada vez que há um teste falhado, mesmo que tudo tenha saído conforme o planejado inicialmente.

De acordo com uma resenha do Xataka, os engenheiros da SpaceX instalaram propulsores de controle de balanceamento adicionais, que teoricamente deveriam resolver o problema ocorrido em março passado.

Conseguir que a nave reentrasse foi um sucesso retumbante, mesmo que fosse dando voltas sem controle algum. A SpaceX informa que o quarto teste de voo muda o foco de atingir a órbita para demonstrar a capacidade de retornar e reutilizar a Starship e o Super Heavy.

"Os principais objetivos serão realizar um pouso e uma amerrissagem suave no Golfo do México com o propulsor Super Heavy e alcançar uma entrada controlada da Starship", disseram em um comunicado que publicaram em seu site.

Para alcançar isso, os especialistas realizaram atualizações de software e hardware para aumentar a confiabilidade geral e abordar as lições aprendidas do Voo 3. A equipe da SpaceX também implementará mudanças operacionais, incluindo a eliminação do estágio quente do Super Heavy após o impulso para reduzir a massa do propulsor para a fase final do voo.

O voo 4 seguirá uma trajetória semelhante à do voo de teste anterior, com a Starship destinada a pousar no Oceano Índico. Esta rota de voo não requer uma desorbitação para reentrada, o que maximiza a segurança pública e, ao mesmo tempo, oferece a oportunidade de cumprir o principal objetivo de uma reentrada controlada da Starship.

Este teste da SpaceX será na manhã de 6 de junho.