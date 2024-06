Os defeitos da Tesla continuam acumulando: agora há falhas nos seus cintos de segurança

Embora os carros da Tesla tenham uma reputação construída a partir de sua tecnologia inovadora e desempenho impressionante, também têm enfrentado alguns problemas que geraram preocupação entre os proprietários e consumidores.

Desde problemas de ajuste e acabamento, falhas nos componentes até problemas de software e segurança, são alguns dos temas que a empresa de Elon Musk teve que enfrentar.

Agora, a Tesla emitiu um recall para mais de 125.000 veículos devido a um defeito no sistema de cinto de segurança que poderia aumentar o risco de lesões para os motoristas.

Um problema com os sinais de segurança

Os veículos afetados devem ter sinais auditivos e visuais que lembrem os condutores de apertar corretamente o cinto de segurança.

No entanto, a Administração Nacional de Segurança do Tráfego nas Estradas (NHTSA) informou que os veículos Tesla afetados apresentavam sinais que se ativavam em momentos inoportunos.

Este novo recall se soma aos 2,5 milhões que a empresa anunciou este ano. Os problemas anteriores incluíram:

Um problema de software que impedia a câmera mostrar imagens ao retroceder (modelos Y, S e X de 2023).

Um "tamanho de fonte incorreto" no painel de instrumentos para as luzes de advertência de freio, estacionamento e sistema de freios antibloqueio (afeta quase 2,2 milhões de veículos).

Pedais de acelerador com defeito nos Cybertrucks do ano modelo 2024 (fabricados entre 13 de novembro de 2023 e 4 de abril de 2024).

Uma análise da Lending Tree publicada no ano passado descobriu que a Tesla teve a maior taxa de acidentes de qualquer marca de carro em 2023, com 23,54 acidentes por cada 1.000 motoristas.

O que a Tesla está fazendo para resolver o problema do cinto de segurança?

A Tesla enviará uma atualização de software gratuita por via aérea (OTA) para os clientes com veículos afetados em junho deste ano. A atualização corrigirá o problema utilizando o estado do cinto de segurança do condutor e o estado da ignição para ativar os lembretes do cinto de segurança.

O aumento dos recalls e a alta taxa de acidentes da Tesla têm gerado dúvidas sobre a qualidade e segurança de seus veículos. A relação entre a tecnologia avançada e as falhas de segurança tem sido um tema recorrente.

Portanto, embora a Tesla tenha se posicionado como líder na criação de veículos elétricos e direção autônoma, os problemas de segurança persistentes levantam dúvidas sobre a eficácia de sua tecnologia.