NASA pode arruinar tudo com o programa Artemis: os EUA pode perder a corrida espacial

Mais de uma vez já ouvimos a expressão de que “tempos passados eram mais simples” e, para algumas coisas, isso pode ser uma falácia, mas há outros cenários específicos onde é absolutamente verdadeira. Como, por exemplo, o estado atual da agência espacial da NASA e sua ambição de retornar às missões de exploração da Lua com o projeto Artemis.

Em comparação com a simplicidade das missões Apollo, este novo programa que serve como seu sucessor espiritual para retornar ao nosso astro circundante e estabelecer uma presença permanente lá parecia mais do que viável no início, mas agora se tornou uma odisseia espacial cheia de complicações.

Esta situação, longe de melhorar, tem se complicado cada vez mais com o passar do tempo, acumulando críticas significativas por parte do setor e chegando a este ponto que gerou um crescente ceticismo sobre a viabilidade do projeto, tanto dentro quanto fora da agência espacial dos Estados Unidos.

As missões Artemis, com mais buracos do que um coador, estão causando problemas para a NASA

Os colegas do Xataka publicaram um brilhante artigo editorial onde contam e analisam os detalhes gerais da evolução do projeto Artemis com a NASA, dando um peso justo e objetivo à complexidade natural da missão e a cada contratempo com que se depararam. Levando a uma reflexão necessária sobre o ponto crítico em que a agência espacial se encontra, onde até mesmo poderiam perder a corrida espacial para a China.

A missão Artemis III, programada para ser lançada em setembro de 2026, tem como principal objetivo levar uma tripulação humana e realizar o primeiro pouso lunar com uma mulher a bordo do grupo de expedição. No entanto, seu perfil, além desse gesto simbólico e potencialmente histórico, é de uma complexidade extrema que vem se complicando a cada passo dado.

Hansen, Glover, Wiseman e Koch, da Artemis II NASA TV

Quatro astronautas serão lançados em um foguete Space Launch System (SLS) da NASA, fabricado em colaboração com a equipe da Boeing. Em seguida, eles vão orbitar a Lua na nave espacial Orion, construída pela empresa Lockheed Martin, antes de se acoplar a uma Starship da SpaceX para finalmente pousar na superfície lunar.

No meio de tudo isso, a Starship precisará ser abastecida com combustível e oxidante na órbita baixa da Terra, em um cenário onde não existe um plano de contingência alternativo. Ou toda essa rede de interconexões e movimentos é realizada no tempo e forma corretos sem qualquer falha, ou a missão Artemis III não chegará ao seu destino.

Na verdade, se analisarmos a sequência, uma parte crucial de tudo recai sobre a SpaceX e, como temos visto nos últimos meses, a empresa de Elon Musk tem tido sérios problemas com os testes do Starship sem conseguir evitar explosões.

A NASA poderia perder sua volta à Lua para a China

Como bem destacado pela peça editorial que nos inspirou, a arquitetura complexa do programa Artemis, como o conhecemos hoje, tem suas raízes mais profundas em programas espaciais anteriores que foram cancelados.

O foguete SLS, por exemplo, deriva do programa Constellation e, apesar de reutilizar componentes do ônibus espacial, é uma das partes mais caras do projeto. A nave Orion, originalmente projetada para seis tripulantes, também seria maior e mais pesada do que o necessário para a missão Artemis III.

Astronautas da China Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe

A isso se soma a Starship da SpaceX, uma nave espacial gigantesca concebida para transportar centenas de toneladas de carga e tripulação para Marte. Estamos diante de um Frankenstein de missão espacial muito complexa.

Tanto que a China poderia acabar avançando mais rapidamente graças ao seu enfoque muito mais simplificado em seu próprio programa espacial. Com um plano mais simples e direto, que envolve dois foguetes CZ-10 e duas naves espaciais.

Se a missão Artemis continuar a sofrer atrasos e contratempos, enquanto o país oriental mantém seu ritmo, poderia enviar a primeira mulher à Lua antes de 2030, superando a NASA.