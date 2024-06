Jack Sweeney: hacker que rastreava o jato de Elon Musk tem problemas com Taylor Swift

Lembra-se de Jack Sweeney? O hacker que, aos 20 anos, ficou conhecido por criar um bot do Twitter que publicava automaticamente a localização do jato de Elon Musk, utilizando dados de rastreamento de voos de acesso público. Aquele que recusou uma oferta milionária do CEO da Tesla e da SpaceX, argumentando transparência e direito público à informação. Pois bem, sua iniciativa ainda continua e se tornou o pior pesadelo de Taylor Swift.

Este estudante de informática da Universidade da Flórida Central foi apontado pela própria cantora de 34 anos como uma ameaça à sua segurança pessoal, alegando que a conta de redes sociais identificada como @taylorswiftjets está dedicada a rastrear e divulgar a localização de seu avião particular causando um “dano irreparável”.

Taylor Swift vs. @taylorswiftjets

Segundo o jornal Der Spiegel e conforme relatado por outros meios especializados, a disputa atual atingiu um ponto em que os advogados de Swift enviaram uma carta de três páginas para Sweeney, advertindo-o que, se não parar com seu “comportamento ofensivo e ultrajante”, serão obrigados a “usar todos os recursos legais disponíveis”. Essa situação levou até mesmo a que Meta, a empresa-mãe do Instagram e do Facebook, bloqueasse a conta mencionada após receber uma reclamação similar.

O curioso? É que Sweeney não parece querer parar. O hacker de 22 anos descreve sua motivação como um desejo de transparência e livre acesso à informação, uma postura que manteve mesmo depois de uma oferta de US$5.000 de Elon Musk para fechar outra de suas contas, @elonjet, que foi rejeitada e, em vez disso, pediu US$50.000 e a oportunidade de estagiar em uma das empresas de Musk, o que eventualmente teria levado o magnata a bloqueá-lo e comprar o Twitter.

Mas agora, o conflito com Swift parece muito mais grave para Sweeney, que está enfrentando a ira da cantora e também de suas fãs. Além das ameaças legais, foi divulgado que Sweeney tem sido alvo de ataques nas redes sociais, com mensagens como hipócrita e assediador.