Conseguiram criogenizar com sucesso um homem de 80 anos pela primeira vez na história

Um avanço importante na ciência teria sido alcançado na Austrália em relação à criogenia. Um homem de Sydney se tornou o primeiro australiano a ser congelado após sua morte, com a esperança de poder voltar à vida no futuro.

A empresa especializada em criogenia, Southern Cryonics, anunciou que realizou com sucesso o primeiro procedimento com seres humanos, no valor de US$ 170 mil. Este paciente, chamado de “paciente um” pela empresa, faleceu no início deste mês, aos 80 anos.

Em que consistiu o procedimento de criogenização?

Imediatamente após a sua morte, o corpo foi transferido do hospital para uma sala funerária, coberto de gelo. Depois, uma equipe composta por perfusionistas clínicos e um médico “trabalhou incansavelmente por 10 horas” seguindo protocolos especiais para estabilizar o corpo.

Para realizar essa estabilização, a equipe utilizou uma máquina de oxigenação por membrana extracorpórea de última geração, uma variante da máquina de by-pass cardiopulmonar usada em cirurgias de coração aberto.

Uma vez colocado em uma câmara de refrigeração, os especialistas usaram nitrogênio líquido para diminuir a temperatura corporal até atingir -200 °C.

Os porta-vozes da empresa também afirmaram ter respeitado os protocolos desenvolvidos em colaboração com Aaron Drake, diretor executivo da Arizona Medical Science.

"É com prazer que anunciamos nossa primeira suspensão criogênica bem-sucedida com o paciente um! Agradecemos à nossa incrível equipe e aos nossos parceiros por sua dedicação e rapidez. Sem dúvida, é um marco importante para a Southern Cryonics", publicaram da empresa em X.

“O paciente foi colocado em um saco de dormir especial que é mantido intacto em nitrogênio líquido. Em seguida, gelo seco foi aplicado para diminuir a temperatura corporal e ele foi transportado para as instalações de Holbrook”, declarou a empresa.

No entanto, na comunidade científica, isso continua sendo objeto de intenso ceticismo, pois a moralidade por trás do processo costuma ser questionada. Embora os biólogos sejam capazes atualmente de regenerar algumas centenas de células cultivadas em laboratório, ressuscitar um ser humano ainda é um tema de ficção científica.

“Eu sei que simplesmente descongelar algumas células em um tubo de ensaio e dar-lhes vida novamente é um processo importante. No entanto, fazer isso com um corpo humano, que afinal de contas faleceu por uma razão, reverter o processo e dar-lhe vida, é algo muito, muito distante”, declarou Bruce Thompson, diretor da Escola de Ciências da Saúde de Melbourne, em conversas com a ABC News.