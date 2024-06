Cientistas estão pedindo para eliminar o álcool em voos longos para prevenir problemas cardíacos

Investigadores estão pedindo às companhias aéreas para eliminar bebidas alcoólicas dos passageiros que viajem para destinos longos, a fim de prevenir problemas cardíacos, de acordo com Thorax, uma revista especializada em medicina respiratória.

O estudo, publicado nesta segunda-feira, descobriu que beber antes de dormir em voos coloca o coração em risco.

Por que o álcool afeta durante os voos?

Foi descoberto que a combinação de bebidas alcoólicas e a pressão da cabine com a altitude de cruzeiro pode causar problemas cardíacos enquanto dormem, já que durante voos longos a grande maioria dos passageiros dorme.

Os pesquisadores do Instituto de Medicina Aeroespacial da Alemanha determinaram que a combinação de álcool com altitude faz com que a quantidade de oxigênio no sangue seja reduzida e aumenta a frequência cardíaca por um período prolongado, mesmo em pessoas jovens e saudáveis.

Estudo do Instituto de Medicina Aeroespacial da Alemanha

Os autores do estudo escreveram: “Doses mais altas de álcool podem amplificar esses efeitos observados, aumentando potencialmente o risco de complicações de saúde e emergências médicas durante o voo, especialmente entre pessoas mais velhas e aquelas com condições médicas pré-existentes. Nossas descobertas sugerem fortemente que o consumo de bebidas alcoólicas a bordo deve ser restrito.”

Para chegar a esse resultado, os pesquisadores avaliaram um grupo de 48 pessoas com idades entre 18 e 40 anos. Metade do grupo tirou uma soneca em condições normais e a outra metade dormiu em uma câmara de altitude semelhante à cabine de um avião e consumiu álcool.

Estes foram os resultados do estudo

Com os resultados, descobriram que o consumo moderado de álcool e as condições "em voo" aceleravam a frequência cardíaca e reduziam os níveis de oxigênio no sangue nos sujeitos de teste que estavam dormindo.

“Conclui o estudo: “Demonstramos que o consumo de álcool a bordo é um risco para a saúde subestimado que poderia ser facilmente evitado. Profissionais, passageiros e tripulação devem ser informados sobre os riscos potenciais, e pode ser benéfico considerar a modificação das regulamentações para restringir o acesso a bebidas alcoólicas a bordo de aviões.”

Até o momento, não foram conhecidas reações das companhias aéreas ou das autoridades de aviação civil.