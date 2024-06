Cientistas encontram um método para carregar a bateria de um celular em um minuto

As atuais cargas dos celulares são realmente rápidas, se as compararmos com os mecanismos de uma década atrás. Os fabricantes melhoraram a potência e armazenamento das baterias dos smartphones, que foram adaptadas às necessidades de uso dos dispositivos atuais.

Mas somos humanos e, como a história nos ensina, sempre queremos mais. Vinte minutos para carregar um celular de zero a 100% agora nos parece uma eternidade, então há cientistas tentando melhorar essas marcas com métodos que certamente revolucionarão a indústria de energia.

Uma resenha do El Confidencial cita um estudo realizado por cientistas da Universidade da Califórnia em Boulder, no qual afirmam ter desenvolvido um método para carregar a bateria de um celular em apenas um minuto.

Este método científico baseia-se em tornar os supercapacitores mais eficientes. Não só beneficiaria as baterias de celulares, tablets ou notebooks, pois dizem que seria capaz de carregar completamente a bateria de um carro elétrico em 10 minutos.

Baterias usadas Energia (Suministrada.)

Os supercapacitores são os mecanismos de armazenamento de energia. Os atualmente em uso são capazes de receber um certo tipo de potência, mas a maneira como esses cientistas os manipulam permite que resistam a ciclos de carga e descarga mais intensos, com alta corrente, para armazenar a energia mais rapidamente.

Ankur Gupta, engenheiro químico da Universidade do Colorado em Boulder, que atua como líder do projeto, explica que os supercapacitores armazenam energia física por meio de um campo elétrico. Assim, ao carregar uma bateria, ela fica revestida com um material que cria um desequilíbrio nos íons. Quando a bateria é descarregada, os mesmos íons retornam ao seu lugar.

O especialista diz que usou seus conhecimentos em química e tentou manipular os íons para observar seu comportamento.

"Dado o papel fundamental da energia no futuro do planeta, senti-me inspirado para aplicar meus conhecimentos de engenharia química no avanço dos dispositivos de armazenamento de energia. Pareceu-me que o tema estava um pouco subexplorado e, como tal, era a oportunidade perfeita. O principal atrativo dos supercapacitores é sua velocidade. Como podemos acelerar o carregamento e a liberação de energia? Através de um movimento mais eficiente dos íons", disse Gupta.

Recarregando a bateria Revolução

A equipe de pesquisa descobriu que o movimento dos íons em uma rede complexa de milhares de poros interconectados pode ser simulado e previsto em poucos minutos. “Nosso modelo de rede fornece resultados até seis ordens de magnitude mais rápidos, permitindo a simulação eficiente de uma rede triangular de cinco mil poros em 6 minutos”, detalhou o engenheiro.

Esta descoberta não é apenas importante para o armazenamento de energia em dispositivos eletrônicos, mas também pode ser aplicada em redes elétricas com flutuações na demanda de energia.