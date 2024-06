Você viu as novidades do Instagram? Agora as suas histórias favoritas duram 7 dias

Desde o seu lançamento em 2010, o Instagram evoluiu até se tornar praticamente irreconhecível. Criado com a ideia de ser uma plataforma para compartilhar fotos com filtros retro, tornou-se uma rede social popular de forma meteórica. Tanto é assim que hoje é uma das redes sociais mais populares do mundo e também uma das mais poderosas em termos de funcionalidades. Dessa forma, o aplicativo, cuja empresa-mãe é Meta de Mark Zuckerberg, também é conhecido por inovar de tempos em tempos. Isso foi feito com o lançamento de reels, stories, stickers e agora não é exceção.

Em um novo esforço para melhorar a interação na plataforma, o Instagram anunciou a implementação de uma série de atualizações durante este 2024. Sua última novidade? A função ‘Recente’, projetada para mostrar de forma fixa nos perfis as histórias dos últimos sete dias.

Como usar a nova função do Instagram

Este 2024 tem sido bastante frutífero para os desenvolvedores do Instagram. Recentemente, surpreenderam com a opção de editar mensagens diretas até 15 minutos após serem enviadas, fixar até três chats, carrosséis de até 20 slides, melhorias na edição de reels e algumas outras novidades.

Também, esta semana começou a ser implementada gradualmente a função de 'Histórias Recentes', que permite fixar histórias por uma semana e está localizada do lado esquerdo das histórias em destaque, simbolizada pelo logotipo de um número 7.

Para ativar esta opção, os usuários devem acessar seu perfil e procurar na parte esquerda média da tela, onde normalmente aparecem as histórias em destaque, um círculo com o número 7. Ao pressionar este ícone, poderão ver as histórias recentes de seus contatos e também terão a opção de ativar a visualização de suas próprias histórias neste modo. Além disso, essa função permite aos usuários excluir qualquer história que prefiram não manter visível, para que apenas suas favoritas sejam fixadas.

Com 'Histórias Recentes', o Instagram busca aproveitar o efêmero de uma de suas funções mais famosas. E como é habitual, à medida que o ano avança, não se descarta que haja mais novidades dentro do aplicativo do Meta.