Sam Altman liderará o comitê de segurança que irá monitorar os passos... de Sam Altman

Sam Altman tornou-se uma figura controversa no mundo da inteligência artificial. Sua visão ambiciosa para o futuro da inteligência artificial, juntamente com algumas decisões questionáveis, o colocaram no centro das atenções por várias polêmicas. Em particular, ele tem sido criticado por sua visão “pró-risco” da IA, onde defende um desenvolvimento rápido e sem restrições, mesmo que isso envolva riscos potenciais.

Seus críticos argumentam que essa postura poderia levar à criação de tecnologias perigosas que poderiam ser usadas para fins maliciosos. Não é à toa que as controvérsias que o cercam também têm gerado dúvidas sobre sua liderança e seu foco no desenvolvimento da inteligência artificial.

É por isso que a dissolução da equipe de "superlineamento" da OpenAI, focada nos riscos existenciais da IA, levantou dúvidas sobre o compromisso real da empresa com o desenvolvimento responsável dessa tecnologia. Então, numa tentativa de abordar essas preocupações, a empresa criou um novo comitê de segurança e proteção. O problema? É liderado pelo próprio Altman.

Um comitê de segurança liderado por Altman: o que pode dar errado?

O novo comitê será presidido por Altman e terá três conselheiros: Bret Taylor, Adam d’Angelo e Nicole Seligman. Sua principal tarefa nos próximos 90 dias será avaliar e desenvolver os processos e salvaguardas de segurança da OpenAI. Após esse período, apresentarão suas recomendações ao conselho da empresa para implementação. O comitê também contará com a participação de especialistas em tecnologia, cibersegurança e políticas públicas.

As preocupações sobre o compromisso da OpenAI com a segurança da IA baseiam-se em vários eventos recentes:

A dissolução da equipe de “superformação” e a renúncia de seus dois líderes

A afirmação de Ilya Sutskever, ex-líder da equipe, sobre como “a cultura e os processos de segurança foram deixados em segundo plano em relação aos produtos brilhantes”

A tentativa de Sutskever de destituir Altman por sua falta de honestidade resultou na saída de Sutskever da empresa

A saída de outros pesquisadores devido a divergências com a abordagem cada vez mais comercial da OpenAI

A revogação da política da empresa de retirar o capital social dos ex-funcionários que não assinarem um NDA restritivo para evitar críticas

Claro que sim: as dúvidas persistem

O anúncio do novo comitê de segurança chega em meio a uma onda de escândalos e notícias preocupantes. O fato de Altman, o mesmo que tem sido questionado por sua liderança e pelas prioridades da empresa, estar à frente deste comitê não ajuda a dissipar as dúvidas nem a acalmar as suspeitas.

Com o lançamento do GPT-5 no horizonte, a questão sobre o compromisso real da OpenAI com a segurança da IA permanece sem resposta. A criação deste novo comitê poderia ser um passo na direção certa, mas somente o tempo dirá se realmente se traduzirá em uma mudança de prioridades e em uma cultura de segurança mais sólida dentro da empresa mais influente do mundo da IA.