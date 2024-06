Rog Ally X: qual é a característica mais marcante desta atualização do console da Asus

O mercado de consoles portáteis tem experimentado um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado por avanços tecnológicos, a demanda por entretenimento em movimento e a crescente popularidade dos jogos móveis. De fato, o cenário de consoles portáteis é mais diversificado do que nunca e, acima de tudo, é competitivo, com uma ampla gama de dispositivos disponíveis para atender às necessidades e preferências de uma grande variedade de jogadores.

Desde a Nintendo Switch, líder de mercado, passando pela Steam Deck da Valve, Aya Neo e Logitech G Cloud, o mercado de consoles portáteis está em um momento crucial de sua evolução. A convergência das tecnologias de jogos em nuvem, hardware de alta qualidade e a demanda por experiências de jogo móveis está impulsionando novas possibilidades e desafios.

Agora, a Asus fez um grande anúncio na Computex de Taipé com a atualização de seu console portátil ROG Ally, o Asus ROG Ally X. Esta nova versão chega com melhorias em todos os aspectos importantes para competir com a Steam Deck OLED e a Lenovo Legion Go, entre outros.

Mais potência, mais bateria e mais conectividade

A ROG Ally X dobra a capacidade da bateria original, chegando a 80 Wh, o que se traduz em maior autonomia. Além disso, a memória RAM é mais rápida, com uma velocidade de 7.500 MHz, e o armazenamento também é duplicado.

Quanto à conectividade, é adicionada uma porta USB-C adicional, ambas com suporte para Thunderbolt 4, o que permite carregamento rápido de 100 W e transferência de dados a 10 Gbps.

Um design melhorado e ergonômico

Embora o ecrã de 7 polegadas e 120 Hz permaneça, a Asus redesenhou a circuitaria para melhorar o desempenho e reduzir a temperatura em 6ºC. A consola também foi ligeiramente redesenhada para torná-la mais ergonómica. O Asus ROG Ally X estará disponível a partir de 22 de julho por um preço de 899 euros. O Asus ROG Ally original continua à venda por 649 euros.

Com essas melhorias, a Asus ROG Ally X se posiciona como uma alternativa à popular Steam Deck. No entanto, seu preço, 100 euros mais alto do que o da Steam Deck OLED, pode ser um fator decisivo para alguns usuários.

Especificações:

Processador: AMD Z1 Extreme

Tela: 7 polegadas, 120 Hz, 500 nits

RAM: 16 GB LPDDR5 @ 7500 MHz

Armazenamento: 512 GB SSD NVMe

Bateria: 80 Wh

Conectividade: 2x USB-C Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Sistema operacional: Windows 11

Preço: 899 euros

Em resumo, o Asus ROG Ally X é uma evolução do console portátil original que oferece melhorias em desempenho, bateria e conectividade. No entanto, seu preço elevado pode ser um obstáculo para alguns usuários.