O seu está? O WhatsApp não será mais compatível com estes modelos de telefone a partir de junho

Muitas vezes, nossos telefones celulares funcionam perfeitamente, mas são tão antigos que deixam de receber atualizações importantes até se tornar um problema. Alguns mais rápido e outros mais devagar, a verdade é que todos os aparelhos eletrônicos acabam passando por isso, significando que estão chegando ao final de sua vida útil. No caso de aplicativos de mensagens como WhatsApp, a obsolescência é sempre um risco para os smartphones.

Por exemplo, neste mês de junho, já conhecemos uma série de modelos que deixarão de ser compatíveis com a plataforma da Meta devido às atualizações programadas pela empresa de mensagens instantâneas, e aqui contamos quais são.

O WhatsApp não será mais compatível com estes modelos de telefone a partir de junho

Entre as novidades que junho trouxe consigo, está a triste notícia de que uma atualização afetará dispositivos antigos, com sistemas operacionais Android e iOS, então eles não poderão mais suportar as novas funções do aplicativo.

Os modelos afetados incluem versões anteriores de dispositivos populares de marcas como a Apple, afetando especificamente o iPhone 6S, iPhone SE e iPhone 6S Plus. Dispositivos mais recentes da empresa da maçã que sejam mais atuais do que os mencionados não sofrerão qualquer tipo de alteração.

No caso dos telefones Android, a lista é muito mais extensa. Começando pelo Samsung Galaxy Core, Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2, Galaxy S3 mini, Galaxy Trend II e Galaxy X cover 2. Além disso, os celulares ZTE V956 - UMI X2, ZTE Grand S Flex e ZTE Grand Memo também perderão o acesso ao aplicativo liderado por Mark Zuckerberg.

No caso da LG, os modelos afetados são: LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2 e LG Optimus F7.

Os proprietários do Huawei Ascend Mate, Ascend G740 ou Ascend D2 também enfrentarão esse problema. O mesmo acontece com o modelo Sony Xperia M, Lenovo A820, Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Wiko Darknight e Archos 53 Platinum.

Desta forma, são mais de 30 os modelos de telefones que estão sendo afetados por esta medida, cujo objetivo é melhorar a segurança, o desempenho e a compatibilidade do aplicativo graças ao seu hardware mais recente.

Para os usuários cujos telefones não serão mais compatíveis, o WhatsApp sugere atualizar o sistema operacional do dispositivo, se possível. Caso não seja uma opção, é recomendado adquirir um novo dispositivo compatível com as versões mais recentes da plataforma para evitar ficar sem acesso a esta popular ferramenta de comunicação.