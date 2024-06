Ministro da Tecnologia? Donald Trump conversou com Elon Musk sobre um ministério

Donald Trump manifestou abertamente suas aspirações de retornar à Casa Branca nas próximas eleições presidenciais. Depois de deixar o cargo em janeiro de 2021, tem mantido uma presença ativa na política dos Estados Unidos, usando sua plataforma e apoio dentro do Partido Republicano para influenciar as eleições e a direção do partido.

ANÚNCIO

Sua retórica tem se concentrado em temas como imigração, economia e política externa, ao mesmo tempo em que continua questionando os resultados das eleições de 2020, uma posição que solidificou sua base de seguidores. Trump começou a realizar comícios e eventos públicos para manter seu perfil alto e energizar seus apoiadores.

A possível candidatura para 2024 tem sido objeto de especulação e debate, tanto dentro como fora do Partido Republicano.

Elon Musk?

Agora, num inesperado giro de eventos, sugeriu que o bilionário Elon Musk poderia ter um papel importante se ele voltar a assumir a presidência dos Estados Unidos, de acordo com um relatório do Wall Street Journal. Apesar de terem tido uma relação tensa no passado, Trump e Musk têm estado em contato regular desde março, com várias chamadas telefônicas por mês.

O jornal, citando fontes próximas a ambos, informou que as conversas entre Trump e Musk têm abordado vários temas políticos, incluindo a imigração. Musk, que tem sido vocal sobre este assunto nos últimos meses, expressou sua preocupação com a capacidade dos Estados Unidos de lidar com a imigração em massa. "Os Estados Unidos cairão se tentarem absorver o mundo", comentou Musk em uma ocasião.

Embora Musk tenha declarado publicamente que não doará para a campanha de nenhum candidato presidencial nas próximas eleições, parece estar disposto a influenciar o cenário político de outras maneiras. Foi relatado que Musk disse a Trump que planeja organizar comícios para persuadir seus aliados ricos e poderosos a não apoiarem o presidente Joe Biden.

Trump e Musk

A relação entre Trump e Musk evoluiu significativamente. Há alguns anos, ambos tiveram vários confrontos públicos, mas agora as tensões parecem ter se dissipado. Em uma entrevista em março, Trump expressou: "Tenho estado associado a ele ao longo dos anos. Eu o ajudei quando era presidente. Eu gostei".

ANÚNCIO

Como proprietário da Tesla e da SpaceX, Musk desfrutou de benefícios significativos das políticas e contratos governamentais, especialmente aqueles relacionados à indústria aeroespacial e aos incentivos para veículos elétricos.

No entanto, Trump destacou que eles têm opiniões diferentes sobre certos temas, especialmente no que diz respeito aos carros elétricos. "Claramente, temos pontos de vista diferentes sobre um pequeno assunto chamado carros elétricos", disse Trump.

Esta aproximação entre Trump e Musk pode ter implicações significativas para a política dos Estados Unidos, especialmente em questões de tecnologia e economia. Com Musk buscando uma base para suas ideias políticas e Trump procurando por doadores fortes para sua campanha, essa aliança inesperada pode influenciar o rumo da próxima campanha presidencial.

A possibilidade de Musk assumir um papel em uma futura administração de Trump levanta questões sobre o impacto dos interesses empresariais na política e como essas relações podem moldar as futuras políticas do país. À medida que as eleições se aproximam, a influência de figuras proeminentes como Musk no cenário político será um tema de grande interesse e debate.