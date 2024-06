Apple WWDC 2024: O que podemos esperar e quais serão as novidades sobre inteligência artificial?

Se não sabem, a WWDC (Worldwide Developers Conference) da Apple é um evento anual que ocorre desde 1983. Inicialmente, a WWDC estava focada principalmente em apresentar as últimas novidades dos sistemas operacionais Macintosh e em fornecer treinamento para desenvolvedores de software. No entanto, com o passar do tempo, a WWDC se tornou um evento muito maior e importante, onde a Apple apresenta não apenas seus sistemas operacionais, mas também novos produtos de hardware, serviços e tecnologias.

ANÚNCIO

Muitas pessoas aguardam ansiosamente cada edição deste evento porque, ao longo de sua trajetória, a WWDC tem sido o cenário de anúncios que transformaram a indústria tecnológica e a vida dos usuários da Apple em todo o mundo. Agora, a versão 24 está ao virar da esquina e este ano promete ser um evento cheio de novidades.

De 10 a 14 de junho, a empresa reunirá desenvolvedores, jornalistas e entusiastas de tecnologia para apresentar seus mais recentes avanços em software e hardware.

Um foco em IA

Espera-se que a IA seja um dos principais temas da WWDC 2024. A Apple tem investido fortemente nessa área nos últimos anos, e há rumores de que apresentará novos modelos de linguagem grande (LLM) próprios e de terceiros, como a OpenAI. Esses LLM podem impulsionar uma série de novas funcionalidades nos sistemas operacionais da Apple, como resumos inteligentes, buscas aprimoradas no Spotlight, transcrição de mensagens de voz, edição automática de fotos e geração de emojis.

Além da IA, a Apple também apresentará melhorias em seus sistemas operacionais iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS. Espera-se que essas atualizações incluam novas funcionalidades, melhorias de desempenho e correções de erros.

Novos produtos no horizonte

Embora o foco principal da WWDC geralmente seja o software, a Apple também apresentou novos produtos no evento no passado. Este ano, alguns rumores sugerem que a empresa poderia revelar novos Mac mini, Mac Studio e Mac Pro com chips M3, M3 Pro e M3 Ultra.

A WWDC é um evento importante para os desenvolvedores, pois lhes oferece a oportunidade de conhecer as últimas ferramentas e tecnologias da Apple. No entanto, também é um evento de interesse para os usuários, pois oferece uma prévia do que está por vir nos próximos iPhones, iPads, Macs e outros dispositivos da Apple.

Apenas o tempo dirá quais surpresas a Apple tem reservadas para a WWDC 2024. No entanto, com base nos rumores e vazamentos, podemos esperar um evento cheio de novidades em IA, software e hardware.