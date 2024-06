A NASA anunciará o verdadeiro estado do Telescópio Hubble: devemos nos preocupar?

O Telescópio Espacial Hubble, lançado em 1990, é um dos instrumentos mais emblemáticos da astronomia moderna. Entre suas conquistas mais notáveis está a determinação da taxa de expansão do universo, imagens detalhadas dos discos protoplanetários, a observação de atmosferas em exoplanetas, e assim por diante.

Mas após três décadas de operação e envio de imagens em alta resolução do universo, existem sinais de alerta de que seu funcionamento pode estar chegando ao fim. Embora ainda não saibamos do que se trata, é certo que a NASA programou uma conferência para hoje, na qual divulgará o real estado do Telescópio Espacial Hubble.

Hubble captura uma galáxia semelhante a um globo de neve brilhante para celebrar a época do Natal HUBBLE / ESA (HUBBLE//ESA/Europa Press)

O que aconteceu com o Hubble?

Esta convocatória por parte da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço não é algo comum. Na verdade, altos funcionários participarão da instância, o que está gerando especulações sobre a seriedade dos temas a serem tratados.

Além disso, o anúncio vem após a revelação de que o Hubble teve que entrar em seu modo seguro automático, devido a problemas com um de seus giroscópios, dispositivos essenciais para orientar o telescópio. Embora ainda haja um giroscópio funcional, a NASA já indicou anteriormente que o Hubble pode operar com apenas um dispositivo, embora isso possa limitar algumas de suas capacidades.

Por sua vez, Mark Clampin, diretor da Divisão de Astrofísica da NASA, juntamente com Patrick Crouse, diretor do projeto Hubble, serão responsáveis por liderar a conferência a partir do Centro de Voos Espaciais Goddard da NASA em Maryland. Tudo isso em um contexto em que o Hubble já superou múltiplos problemas técnicos, incluindo complicações anteriores com seus giroscópios que não requereram uma conferência de imprensa.

No entanto, apesar da especulação atual, em ocasiões anteriores a NASA divulgou sua expectativa de que o Hubble continue operacional e colabore com outros observatórios como o Telescópio Espacial James Webb durante esta e a próxima década.

Por isso, só nos resta aguardar o anúncio oficial. Acredita-se que a conferência de imprensa também poderá abordar o futuro do Hubble a longo prazo, com opções que incluem reentrada controlada na atmosfera terrestre ou impulso para uma órbita mais alta. Essas medidas seriam consideradas perto do final de sua vida útil operacional, prevista para meados ou finais da década de 2030, mas poderiam ser antecipadas para os próximos anos.

No entanto, essas decisões dependerão de múltiplos fatores, incluindo a funcionalidade dos giroscópios e a integração geral do Hubble com futuras missões espaciais. A conferência acontecerá nas próximas horas e avaliará seu legado e futuro, em um cenário em que a exploração espacial está crescendo rapidamente e, portanto, precisa de todas as ferramentas necessárias para realizar novas descobertas.