TikTok estaria trabalhando em um clone de seu aplicativo para os Estados Unidos caso seja bloqueado

O TikTok está genuinamente em um momento crucial para o seu futuro após a ameaça iminente de que o aplicativo seja proibido, tanto nos Estados Unidos quanto agora no Canadá. Inicialmente, a ameaça de proibição parecia improvável e remota, mas à medida que o tempo passou, tudo parece mais viável. No entanto, parece que a ByteDance já se preparou para o pior cenário possível, criando um clone de seu algoritmo livre de problemas.

Durante anos, têm circulado rumores sobre o nível de intrusão e manipulação de metadados que a empresa realiza nas contas e dispositivos daqueles que possuem uma conta na rede social em seus smartphones. No entanto, nunca foi diretamente comprovado qualquer assunto delicado, embora as acusações e preocupações sobre a privacidade nunca tenham cessado.

Mas agora, em uma reviravolta meio inesperada, surgiu o forte rumor de que, pelo menos desde o final do ano passado, os desenvolvedores do TikTok estariam trabalhando na criação de uma versão clonada de seu algoritmo de conteúdo, especificamente projetada para uso nos Estados Unidos.

TikTok estaria prestes a lançar um clone para os Estados Unidos

De acordo com relatórios da agência de notícias Reuters, este algoritmo clonado funcionaria de forma independente da versão chinesa do aplicativo, sendo hospedado em servidores diferentes e sem interagir com dados de usuários chineses. Assim, se essa adaptação do algoritmo nos Estados Unidos for implementada, o TikTok estaria separando ainda mais suas operações na China das de sua filial nos Estados Unidos.

Parece bom à primeira vista, mas basta pensar um pouco sobre essas suposições para começar a notar alguns elementos que valem a pena analisar. Primeiramente, essa estratégia poderia ter um custo maior em termos de eficiência para a empresa, já que a versão americana não teria acesso aos recursos de engenharia da China e seria obrigada a operar por conta própria.

Logo do app para compartilhar vídeos TikTok visto em um smartphone, em 28 de fevereiro de 2023, em Marple Township, Pensilvânia. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo) AP (Matt Slocum/AP)

Mas acima de tudo, o que mais preocupa é que, se a ByteDance negou por anos que havia problemas de privacidade e uso de informações privadas de seus usuários, então o único que teria que fazer seria hospedar tudo em servidores fora da China e abrir seu código-fonte para entidades reguladoras, agora opte por criar uma versão completamente diferente do TikTok que possa ser auditada.

Trata-se de um relatório baseado em rumores não confirmados, sim, mas são divulgados por uma das agências de notícias mais relevantes e respeitadas do mundo. Então, há muito a se pensar sobre essa suposta jogada.

O TikTok nega toda a história

Criar esse clone seria um processo tedioso e demorado que poderia levar mais de um ano. Considerando que o projeto foi iniciado no final do ano passado, espera-se que o algoritmo clonado esteja pronto até o final deste ano ou início de 2025. Em um cenário onde o prazo para que o TikTok seja vendido a um comprador americano seria o próprio 19 de janeiro de 2025.

Mas a história tem mais nuances do que qualquer um esperaria, pois a própria empresa publicou em suas redes sociais ocidentais uma declaração que nega categoricamente tudo o que foi publicado pela agência de notícias.

"A história da Reuters publicada é enganosa e objetivamente imprecisa. Como afirmamos em nosso processo judicial, a 'desinvestida qualificada' exigida pela Lei para permitir que o TikTok continue operando nos Estados Unidos simplesmente não é possível: nem comercialmente, nem tecnologicamente, nem legalmente. E certamente não dentro do prazo de 270 dias exigido pela lei."

A conta de @TikTokPolicy tem um número baixo de seguidores e é relativamente nova no X. Mas tudo indica que seria um meio oficial da empresa.

Apesar das declarações do TikTok, se os relatórios sobre o algoritmo clonado forem verdadeiros, isso poderia indicar que a plataforma está cobrindo suas apostas no caso de não conseguir revogar a lei que a obriga a vender ou sair do país.