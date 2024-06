iOS 18 apostaria na Inteligência Artificial: nossas 5 previsões com a Apple para a WWDC 2024

Estamos a poucos dias do WWDC 2024 e há um tema que precisa ser esclarecido. Nos últimos meses, temos ficado obcecados com a ideia de que a Apple talvez esteja ficando para trás na corrida da indústria de tecnologia da informação em uma área específica: a Inteligência Artificial. Enquanto a Microsoft mergulhou de cabeça em seu romance com ChatGPT e OpenAI, o Google tem trabalhado profundamente com Gemini.

Mesmo no segmento de smartphones, vimos como a Samsung dedicou um esforço especial no desenvolvimento de projetos como o Galaxy AI. Enquanto isso, os caras de Cupertino, sob o comando de Tim Cook, focaram seus esforços em outra coisa: o Apple Vision Pro, um visor de Realidade Mista que aparentemente não teria sido um grande sucesso de vendas.

Estamos diante de um cenário de relativa incerteza. Existem relatórios que sugerem que talvez o iPhone 16 não terá vendas espetaculares, enquanto a loucura continua em todas as plataformas impulsionadas pela IA. E é sob esse panorama que se avizinha a próxima conferência para desenvolvedores WWDC 2024, onde os rumores indicam que iOS 18 poderia finalmente se juntar a esta festa.

Temos especulado de forma obsessiva sobre os anúncios que haverá no evento. Mas agora queremos focar nesse tema em tendência, onde a OpenAI parece estar à frente sem que ninguém se aproxime.

iOS 18 apostaria na Inteligência Artificial com estas 5 funções

O iOS 18 está ao virar da esquina, e com ele, uma onda de novas funcionalidades impulsionadas pela Inteligência Artificial que prometem transformar a forma como usaremos o iPhone. À medida que a WWDC 2024 se aproxima, os rumores e vazamentos sobre essas funcionalidades não param de aumentar.

Então, vamos listar as 5 funções de IA mais emocionantes e potencialmente verdadeiras esperadas para o iOS 18, com base nos últimos vazamentos e rumores:

1. A Siri fica mais inteligente

Siri, o assistente virtual da Apple, aparentemente receberá uma atualização profunda no iOS 18. Graças às novas funções de Inteligência Artificial que estão sendo anunciadas, a plataforma poderá entender melhor o contexto de nossas conversas.

Na verdade, espera-se que a Siri possa resumir documentos, artigos da web, mensagens e até notificações. Ou seja, seria algo como o ChatGPT.

2. Controle de aplicativos com as mãos livres

Também se fala que a integração da Siri no iOS 18 permitirá um maior controle de aplicativos apenas usando a voz. Será possível mover arquivos, enviar e-mails com documentos anexados ou aplicar cortes em fotos sem sequer tocar na tela.

Parece pouco provável ou algo que seria mostrado em uma fase beta, mas seria muito interessante de qualquer forma.

3. Edição de fotos com IA

Também se espera que o iOS 18 incorpore funções de edição de fotos impulsionadas por IA que permitirão remover objetos indesejados de suas imagens. No mais puro estilo do Android ou ColorOS da OPPO,

Também rumores circulam sobre uma ferramenta chamada Generative Playground que permitirá criar imagens do zero, abrindo um mundo de possibilidades interessantes para a criatividade.

4. Uma configuração mais clara

A aplicação Configurações do sistema operacional móvel teoricamente receberá uma reformulação profunda e muito necessária (há anos) no iOS 18, graças à IA. Espera-se um design mais limpo e organizado, juntamente com atualizações no Centro de Controle.

Os rumores, cortesia de Mark Gurman, sugerem que a Inteligência Artificial poderia ser usada para exibir, pesquisar ou configurar opções, tornando a navegação mais intuitiva e eficiente.

5. Chatbots além do Siri no iOS 18 com OpenAI

Este é um rumor que tem circulado por um tempo e está cada vez mais parecendo potencialmente verdadeiro. A Apple pode estar se associando com a OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, para integrar chatbots de IA no iOS 18.

Assim, a porta seria aberta para instalar chatbots de terceiros no iOS, como ChatGPT ou Google Gemini, integrados diretamente à interface do iPhone. Este anúncio é a grande incógnita da qual não sabemos o que esperar.

A WWDC 2024 será realizada em 10 de junho e aqui na FayerWayer teremos a cobertura completa.