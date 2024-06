É como Namekusei: NASA consegue fotografar com nitidez um sistema solar de três estrelas

Um sistema solar de três estrelas foi capturado em uma impressionante fotografia publicada pela NASA. Os três corpos celestes nos lembram de Namekuseí, planeta de onde vêm Piccolo, Kami Sama e Dendé, em Dragon Ball, que convive com três estrelas massivas.

ANÚNCIO

Outras histórias de ficção científica como Star Wars ou mais recentemente a bem-sucedida série da Netflix, O Problema dos 3 Corpos, nos mostram mundos de outros sistemas solares que convivem com três estrelas e que provavelmente não conhecem a noite.

Esta nova imagem da NASA nos lembra de um estudo científico publicado em 2023, que descobriu que os sistemas solares de três estrelas são muito mais comuns do que se pensava.

Sistema solar de três estrelas. NASA, ESA, G. Duchene NASA / Universidade Católica da América

A pesquisa conseguiu estabelecer que os sistemas solares binários (com duas estrelas) ocupam 50% da Via Láctea, ou seja, são tão comuns quanto o nosso. No entanto, os sistemas trinários estão ganhando terreno devido às estimativas detectadas por especialistas da Universidade de Leeds (Inglaterra) com o uso do observatório espacial do ESO, ALMA do Chile.

"Durante a última década, os astrônomos descobriram que a binaridade é um elemento incrivelmente importante na evolução estelar. Mas agora estamos nos aproximando da ideia de que é mais complexo do que isso, e que é necessário considerar as estrelas triplas. Na verdade, as triplas se tornaram as novas binárias", disse o professor René Oudmaijer da Faculdade de Física e Astronomia da Universidade de Leeds, líder em uma pesquisa sobre esse fenômeno.

As estimativas dos cientistas indicam que cerca de 10% de todos os sistemas solares são compostos por três estrelas.

Os sistemas solares de três estrelas se formam da mesma maneira que os de uma única estrela, a partir de uma nuvem de gás e poeira que colapsa sob sua própria gravidade. No entanto, em um sistema solar de três estrelas, a nuvem deve ser grande o suficiente para que três estrelas possam se formar.

Existem vários tipos diferentes de sistemas solares de três estrelas. Um dos tipos mais comuns é o sistema estelar hierárquico, no qual duas estrelas estão muito próximas uma da outra e a terceira está muito mais distante. Neste tipo de sistema, as duas estrelas próximas podem formar um sistema binário, enquanto a terceira estrela orbita em torno do par.