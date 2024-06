A PlayStation está preparando sua própria plataforma para dispositivos móveis

Desde o seu lançamento em dezembro de 1994, o PlayStation da Sony Interactive Entertainment se consagrou como um dos consoles favoritos do mundo. Seu lançamento marcou um antes e um depois na indústria dos videogames ao introduzir gráficos em 3D e outras inovações revolucionárias para a época. Assim, permanece atual até os dias de hoje, com o atual PlayStation 5 liderando e com planos de incorporar novas tecnologias, como a realidade virtual e jogos online.

Na verdade, em relação a este último ponto, foi divulgado que a marca japonesa de entretenimento já estaria trabalhando em uma nova plataforma especialmente projetada para dispositivos móveis, ampliando ainda mais seu catálogo.

PlayStation Sony

As novidades da Playstation

Com o objetivo de expandir seu icônico universo, a Sony anunciou que dará um passo significativo no futuro do PlayStation ao entrar no mercado de dispositivos móveis. E é que, segundo foi divulgado, eles já estariam trabalhando no desenvolvimento de uma nova plataforma de jogos projetada especificamente para smartphones ou tablets inteligentes.

Este movimento não é surpreendente, uma vez que segue a estratégia de diversificação adotada por seus concorrentes, incluindo a Microsoft, que está justamente avançando em direção à sua própria loja de jogos móveis com planos para lançá-la em julho. Neste caso, de acordo com Sarah Bond, presidente da Xbox, a loja começará com títulos próprios da empresa, com planos de expandir para incluir jogos de terceiros mais tarde.

Por sua vez, a Sony está em busca de talento especializado. Mais precisamente, eles estão procurando um engenheiro de software com experiência em plataformas móveis para liderar o desenvolvimento deste projeto.

Desta forma, a PlayStation buscaria integrar e otimizar esta nova plataforma com seus serviços já existentes, criando uma experiência de jogo renovada para seus usuários antigos e novos igualmente. Além disso, como podemos adiantar, outro objetivo da PlayStation seria ampliar sua oferta para incluir jogos que requerem compra e também opções gratuitas acessíveis diretamente de dispositivos móveis.

No geral, ambas empresas estão na corrida para expandir seus ecossistemas, interligando consoles, computadores e dispositivos móveis. Uma experiência de jogo cruzado parece ser o futuro, e veremos como as grandes empresas avançam para manter seu público satisfeito.