Tudo o que sabemos sobre Gliese 12 b, o exoplaneta mais próximo à Terra

Um exoplaneta está chamando a atenção de cientistas obcecados pela busca de um mundo capaz de abrigar vida como a conhecemos. Ele se chama Gliese 12 b e tem um tamanho semelhante ao da Terra e de Vênus. Está a 40 anos-luz de distância, tornando-se o planeta mais próximo já encontrado, se considerarmos aqueles com um tamanho semelhante ao nosso.

A NASA informa em seu site que o exoplaneta em questão foi descoberto pelo Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Eles relatam que a distância em relação à Terra, o tamanho e a separação em relação à sua estrela hospedeira fizeram com que os especialistas decidissem apontar o Telescópio Espacial James Webb para estudá-lo mais detalhadamente.

Poderia ter vida? Os cientistas esperam que sim, mas ainda há muito a ser investigado. Os primeiros indícios indicam que Gliese 12 b é um planeta ideal para estudar como os planetas perdem suas atmosferas, assim como se teoriza que aconteceu com Marte e Vênus.

Os dados que os cientistas registraram fazem com que vejam este exoplaneta mais como uma espécie de Vênus. Na verdade, é isso que eles afirmam em uma resenha publicada pela NASA em seu site oficial:

“Embora ainda não saibamos se possui atmosfera, temos considerado este planeta como uma exo-Vênus, com tamanho e energia semelhantes aos recebidos de sua estrela como nosso vizinho planetário no Sistema Solar”, disse Masayuki Kuzuhara, professor assistente do projeto no Centro de Astrobiologia de Tóquio, que co-liderou uma equipe de pesquisa com Akihiko Fukui, assistente do projeto. Professor da Universidade de Tóquio.

No meio de toda essa análise, sua estrela hospedeira desempenha um papel fundamental. Chama-se Gliese 12 (exoplanetas e estrelas costumam ter o mesmo nome para os cientistas; letras ou números são adicionados aos mundos para diferenciá-los) e é uma anã vermelha fria.

O exoplaneta está muito mais perto de sua estrela do que nós do Sol. No entanto, este corpo celeste é 27% menor que o Sol e tem 60% da temperatura de nossa estrela massiva. Isso faz com que em Gliese 12 b, de acordo com os cálculos dos especialistas, haja uma temperatura de 42 graus Celsius.

“Gliese 12 b representa um dos melhores alvos para estudar se os planetas do tamanho da Terra que orbitam estrelas frias podem conservar suas atmosferas, um passo crucial para avançar em nossa compreensão da habitabilidade dos planetas em nossa galáxia”, explicou Shishir Dholakia, estudante de doutorado no Centro de Astrofísica da Universidade do Sul de Queensland, na Austrália, que fez outro estudo sobre este mundo.