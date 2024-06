Piada disfarçada? Elon Musk diz que é um extraterrestre e ninguém acredita nele

Há um ditado que diz que toda piada sempre tem uma carga de realidade. Com base neste provérbio, poderíamos suspeitar das recentes declarações de Elon Musk, que de forma humorística afirmou ser um extraterrestre, mas ninguém acreditou quando ele disse isso.

ANÚNCIO

Elon Musk apareceu por videochamada na VivaTech de Paris, França. Esta é uma conferência de empresas de tecnologia na qual foram abordados temas relacionados à inteligência artificial e ao futuro da presença digital no mundo corporativo.

"Sou um extraterrestre; sim, continuo dizendo às pessoas que sou um extraterrestre. Mas ninguém acredita em mim", disse Elon Musk na conferência, de acordo com uma resenha do Daily Star.

No entanto, Elon Musk afirma que esse não é um problema atual para a humanidade. Ele diz que o mundo deveria estar pensando nas consequências da inteligência artificial nos empregos num futuro próximo.

“Provavelmente nenhum de nós terá emprego”, disse sobre a forma como a inteligência artificial está sendo treinada. “É muito importante que a IA seja treinada para ser verdadeira e não para ser politicamente correta”, acrescentou.

Na opinião do herdeiro sul-africano, o mundo dos negócios e corporativo deve mover suas peças de forma estratégica para que a inteligência artificial acabe sendo um benefício para o futuro, e não uma ameaça.

Não é a primeira vez que Elon Musk expressa publicamente sua preocupação com o avanço da inteligência artificial. O CEO da Tesla, SpaceX e X tem sido muito crítico do trabalho da OpenAI, empresa da qual fez parte no início.

ANÚNCIO

Sam Altman, CEO desta empresa de inteligência artificial, não concorda com a ideologia de Musk, mas afirma que a preocupação do magnata é genuína pelo bem da humanidade.

“Elon Musk é um idiota. Ele tem um estilo que não é o que eu gostaria de ter, mas eu acredito que ele realmente se preocupa (com um futuro bom com a IA generativa) e está muito estressado com o que será o futuro da humanidade”, disse Sam Altman há algum tempo, quando lhe perguntaram sobre a época em que Elon compartilhava com eles nos escritórios da OpenAI.