Cientistas da Índia propõem usar efeitos quânticos para resolver o maior mistério do Universo

Um dos maiores mistérios do Universo pode ter encontrado seu caminho para ser resolvido. Cientistas da Índia propõem usar efeitos quânticos para desvendar esta questão que começou a ser levantada graças aos trabalhos teóricos de Albert Einstein e Edwin Hubble, há cerca de 100 anos.

Trata-se da expansão do Universo, por décadas uma das grandes questões para compreender nossa existência. Encontrar esse número seria crucial para medir com precisão a matéria escura e assim ter o tamanho do terreno que habitamos e confirmar as leis da física que conhecemos.

Os cálculos dos cientistas, usando observações do Telescópio Espacial Hubble, conseguiram medir que a velocidade é de 73 quilômetros por segundo por megaparsec. No entanto, ao recorrer a outros métodos, descobriram que a velocidade é de 67 quilômetros por segundo por megaparsec.

Há muito tempo acreditava-se que havia um erro, mas pesquisas recentes envolvendo medições com o Telescópio Espacial James Webb descobriram que os cálculos, para ambos os resultados, estão corretos, aumentando assim o enigma sobre a velocidade com que o cosmos se expande.

Efeitos quânticos para entender a expansão do Universo

Um par de cientistas da Universidade de Hyderabad, na Índia, chamados PK Suresh e B. Anupama, apontam que o problema para essa diferença é apenas considerar o modelo evolutivo baseado na Teoria da Relatividade Geral de Einstein, conforme relatado pelo Space.com.

Os especialistas propõem introduzir efeitos quânticos, pois estes influenciam as flutuações aleatórias do campo e teoricamente provocam a criação espontânea de partículas.

"A nossa equação não precisa levar tudo em consideração, mas isso não nos impede de testar experimentalmente a gravidade quântica ou seus efeitos. Estamos tentando resolver e explicar a discrepância entre os valores do parâmetro de Hubble de dois tipos diferentes de observações proeminentes", disse Suresh ao site mencionado anteriormente.

O meio citado informa que esta pesquisa descobriu que ao considerar os efeitos quânticos, altera as previsões anteriormente registradas e poderia registrar medições consistentes nos diferentes métodos existentes para medir a velocidade com que o Universo se expande.