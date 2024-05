Uma única letra pode te salvar: hacker ético revela o grande segredo para uma senha segura

Os dias de escolher senhas como “123456″ ou “password” ficaram para trás. Na era atual, a cibersegurança se tornou uma de nossas principais preocupações. Conversas íntimas, documentos importantes, dados bancários, tudo pode ser hackeado, especialmente se tivermos uma senha fraca ou fácil de adivinhar, pois para os cibercriminosos é muito fácil decifrar combinações básicas de números e letras. Mas para tudo há uma solução neste mundo.

Recentemente, um reconhecido hacker ético e perito forense digital que se autodenomina Hackavis referiu-se às senhas mais complicadas e, portanto, mais seguras. Tudo aconteceu durante o último episódio do Inédito Podcast e deixou várias lições que devemos replicar.

Como se proteger dos delinquentes cibernéticos Hacker (Milan_Jovic/Getty Images)

Qual é o segredo para uma senha segura?

Além de sua participação no podcast, Hackavis é um influenciador ativo em plataformas sociais como TikTok, YouTube e Twitch, onde 'educa' quase 50 mil seguidores sobre práticas seguras no ambiente digital. Por isso, não foi surpresa que o episódio do podcast tenha alcançado mais de 440 mil visualizações.

Na ocasião, o especialista explicou que uma senha típica poderia ser decifrada em aproximadamente cinco horas. Mas e se incluirmos a letra “ñ”? Então poderia levar até um mês para ser comprometida. Isso ocorre porque muitos sistemas de ataque não incorporam esse caractere em suas bases de dados, o que torna o processo de quebra mais complicado e demorado.

De acordo com o hacker ético, este conselho não passa de estratégia, pois aproveita uma vulnerabilidade comum nos ciberataques: a simplicidade e previsibilidade das senhas que muitos usuários escolhem.

Assim, esta recomendação surge como uma medida eficaz para contrariar os ataques de cibercriminosos que, geralmente, não levam em consideração esse tipo de caractere em seus ataques automatizados. Ao integrar caracteres menos comuns como o ‘ñ’, as senhas ganham uma camada extra de complexidade que os sistemas de cracking geralmente não conseguem antecipar.

No entanto, o aumento dos crimes online em nível global é um fato e requer que nos acostumemos a adotar práticas de segurança digital. Por isso, além da recomendação de incluir o ‘ñ’, os especialistas sugerem o uso de combinações complexas de caracteres, alterar as senhas regularmente e não reutilizá-las em diferentes plataformas.

Também é recomendado o uso de gerenciadores de senhas como uma ferramenta para lidar e armazenar chaves complexas e únicas de forma segura.