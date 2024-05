O iOS 18 da Apple aproximará ainda mais os usuários da inteligência artificial

iOS agora com IA integrada

A Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple (WWDC) está ao virar da esquina, começando na segunda-feira, 10 de junho. Este evento pode ser um dos mais emocionantes em muito tempo, já que se rumora que a Apple apresentará não apenas o iOS 18, mas também uma série de recursos baseados em inteligência artificial (IA) para seu sistema operacional móvel.

ANÚNCIO

Recursos de IA esperados no iOS 18

O conhecido filtrador da Apple, Mark Gurman, em sua última newsletter PowerOn para Bloomberg, detalha algumas das funções de IA que se espera que sejam reveladas no iOS 18. Entre elas, destaca-se:

Emojis personalizados com IA generativa: Os usuários do iPhone poderão criar emojis personalizados a partir de seus próprios textos escritos.

Os usuários do iPhone poderão criar emojis personalizados a partir de seus próprios textos escritos. Transcrição e resumo de reuniões: A IA poderá transcrever e resumir reuniões a partir de notas e notas de voz.

A IA poderá transcrever e resumir reuniões a partir de notas e notas de voz. Funcionalidades de IA no Safari, Siri e outras aplicações: Espera-se que a IA seja integrada nas novas versões do Safari, Siri e outras aplicações e serviços da Apple.

Execução local vs baseada na nuvem

Gurman já informou anteriormente que as funções de IA da Apple seriam executadas localmente no iPhone. Em seu último relatório, ele afirma que, embora a Apple mantenha muitas de suas funções de IA no dispositivo, é possível que aquelas que exigem maior desempenho precisem se conectar a um serviço de IA baseado na nuvem.

Em abril, relatórios não confirmados sugeriram que a Apple estava em conversas com a OpenAI para integrar seu chatbot ChatGPT no iOS 18. Hoje, Gurman confirma que um acordo foi alcançado e que a integração do ChatGPT será revelada na WWDC.

No entanto, Gurman também informa que a Apple ainda está em negociações com o Google para adicionar seu chatbot Gemini ao iOS 18. Embora seja possível que um acordo seja alcançado, é provável que não seja concretizado a tempo para o anúncio da WWDC.

Finalmente, Gurman aponta que a Apple pode lançar as funcionalidades de IA no iOS 18 como uma "pré-visualização", semelhante ao que aconteceu com o Siri, que foi classificado como beta quando foi lançado pela primeira vez em 2011.

A WWDC deste ano promete ser um evento cheio de novidades em relação à IA no iOS 18. Espera-se que a Apple apresente uma série de funções inovadoras que aproveitem o poder da IA para melhorar a experiência do usuário em seus dispositivos móveis.