Foi assim que Scarlett Johansson defendeu sua voz perante o ChatGPT e Sam Altman

Scarlett Johansson vs. ChatGPT

Há alguns dias, a OpenAI anunciou a nova versão de seu icônico modelo de linguagem: GPT-4o, uma atualização que promete levar a inteligência artificial a outro nível e de forma muito mais democrática. No entanto, o que parecia ser uma ótima semana para a empresa acabou se tornando um pesadelo midiático após o lançamento de seu novo assistente de voz, que incluía uma opção inquietantemente semelhante à voz de Scarlett Johansson.

ANÚNCIO

Claramente a atriz de Os Vingadores e de muitos outros filmes não hesitou em tomar medidas legais contra a OpenAI devido à semelhança da voz “Sky” com a sua. Mas isso não remonta a 2024, já que revelou ter sido contatada por Sam Altman, CEO da empresa tecnológica, em setembro de 2023 para fazer parte desse projeto, oferta que a intérprete de “JoJo Rabbit” não aceitou.

Scarlett Johansson vs. OpenAI

Após apresentar cinco vozes para seu novo assistente de voz, a OpenAI parecia estar fazendo história ao ser a primeira a lançar uma função tão avançada com IA. O problema? Scarlett Johansson, que havia recusado uma oferta anterior para ser a voz do sistema, expressou sua confusão e raiva ao descobrir uma semelhança surpreendente após o lançamento.

Na sequência disso, a atriz decidiu tomar medidas legais, o que levou seus advogados a entrarem em contato com Altman e OpenAI, exigindo explicações e a retirada imediata da voz. Além disso, Johansson comunicou através de uma mensagem na X - ex rede social do passarinho - que, apesar de sua recusa inicial por motivos pessoais, a OpenAI prosseguiu com uma voz tão semelhante à dela que nem mesmo seus amigos ou familiares conseguiram diferenciar.

Declaração de Scarlett Johansson sobre a situação da OpenAI. Uau: pic.twitter.com/8ibMeLfqP8 — Bobby Allyn (@BobbyAllyn) 20 de maio de 2024

“No passado mês de setembro, recebi uma oferta de Sam Altman, que queria contratar-me para dar voz ao atual sistema ChatGPT 4.0. (...) Ele disse que sentia que a minha voz seria reconfortante para as pessoas. Depois de muita consideração e por motivos pessoais, rejeitei a oferta”, escreveu a intérprete da Viúva Negra.

Acrescentando que "quando ouvi a demonstração publicada, fiquei surpresa, irritada e incrédula ao ver que Altman usou uma voz que soava tão assustadoramente semelhante à minha, a ponto de meus amigos mais próximos e os meios de comunicação não conseguirem notar a diferença. Altman até insinuou que a semelhança era intencional, twittando uma única palavra 'her', em referência ao filme no qual dei voz a um sistema de chat, Samantha, que forma um relacionamento íntimo com um humano".

E claro, em resposta à pressão pública e após receber duas cartas solicitando explicações sobre a origem da voz, a OpenAI concordou em retirá-la. Em seguida, Sam Altman emitiu um pedido de desculpas formal a Johansson, esclarecendo que nunca foi sua intenção imitar sua voz e que a atriz de dublagem que deu vida a “Sky” foi selecionada antes de qualquer comunicação com Johansson.

ANÚNCIO

“A voz de Sky não é a de Scarlett Johansson e nunca teve a intenção de se assemelhar à dela. (...) Escolhemos a atriz por trás da voz de Sky antes de entrar em contato com Johansson. Em respeito a ela, cessamos o uso da voz de Sky em nossos produtos. Pedimos desculpas à Sra. Johansson por não termos nos comunicado melhor e por qualquer confusão que isso possa ter causado”, dizia o comunicado de desculpas.

No entanto, a falta de clareza e o tweet de Altman com a palavra “her” apenas adicionaram mais controvérsia ao assunto. Por isso, em seu comunicado, Johansson expressou sua surpresa e descontentamento com a situação, destacando a importância de proteger sua própria identidade em uma era de deepfakes e manipulação digital.

No entanto, a controvérsia chegou num momento crítico para a OpenAI, que teve que lidar com renúncias de figuras-chave como Jan Leike e Ilya Sutskever, que expressaram discordâncias com a direção da empresa em termos de prioridades e segurança, ao mesmo tempo em que esse conflito se intensificava e continua sem solução.