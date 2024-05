Estes 10 empregos já foram substituídos pela inteligência artificial: o seu está entre eles?

A chegada da inteligência artificial, resultante do avanço da tecnologia, inevitavelmente muda muitas coisas no campo laboral e empresarial. Há empregos sendo substituídos por um robô, sistema automatizado ou mecanismo de aprendizado de máquina. Começou como uma espécie de ameaça, mas já existem dados que mostram como pelo menos 10 postos de trabalho registraram uma redução significativa na demanda.

O jornal El País publica um relatório em seu site, revisando diferentes estatísticas de instituições financeiras e empresariais, mostrando como esses 10 empregos não são mais tão solicitados como antes. A automação está afetando esses postos de trabalho, mas ao mesmo tempo oferece novas oportunidades para pessoas dispostas a aprender um ofício diferente do que estavam acostumadas.

A nota da fonte citada baseia-se em fontes de um relatório do Banco Mundial, que afirmou que entre 2020 e 2025 serão destruídos cerca de 85 milhões de empregos em todo o mundo. Este relatório está longe de gerar medo na população, pois as estatísticas do mesmo estudo mostram que a tecnologia criará 97 milhões de novos empregos.

A fórmula é simples. Não é preciso ver isso pelo lado negativo, onde 85 milhões de empregos se tornarão obsoletos, mas sim que, com a criação de 97 milhões de empregos, haverá cerca de 12 milhões de vagas adicionais nas empresas. Tudo o que você precisa fazer é se preparar nas áreas que vamos mencionar, que são as que aumentaram sua demanda nos últimos dois anos.

Trabalhos gerados pela inteligência artificial

Analistas de dados científicos

Especialistas em inteligência artificial

Especialistas em Big Data

Marketing digital e especialistas em estratégia

Especialistas em automação de processos

Desenvolvimento de negócios

Especialistas em transformação digital

Analistas de segurança

Desenvolvedores de software

Especialistas em Internet das Coisas

Empregos substituídos pela tecnologia