Criaram uma pele eletrônica que resiste ao frio extremo: temperaturas de até -78° C

Abre-se o horizonte para uma nova era de exploração ártica com um futuro intrigante, onde teremos robôs exploradores com uma pele especial capaz de se curar por si só. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Tianjin, na China acabou de desenvolver uma pele eletrônica (e-skin) capaz de funcionar em temperaturas tão baixas como -78 graus Celsius.

Este novo material representa um grande avanço para a exploração polar, pois poderia equipar uma nova geração de autômatos com funções que permitem a capacidade de perceber seu ambiente e realizar tarefas com maior precisão em condições extremas de clima.

A pele eletrônica, em questão, seria altamente elástica, auto-reparável e sensível ao toque. Na verdade, ela é projetada para cobrir mãos robóticas, fornecendo feedback tátil que é crucial em ambientes polares hostis.

Pareceria material para uma obra de ficção científica, mas é o presente que já nos alcançou, aqui e agora.

A pele eletrônica que pode revolucionar tudo: assim funciona a e-skin

Esta tecnologia inovadora, recentemente publicada na última edição do Journal of the American Chemical Society, é fruto de uma equipe de pesquisa liderada principalmente por Zhang Lei e Yang Jing da Escola de Engenharia e Tecnologia Química da Universidade de Tianjin.

De acordo com Yang, a nova pele eletrônica é uma atualização completa da sua versão anterior, desenvolvida em 2020, que já era resistente às intempéries e autorreparadora. Mas agora, as novas características desta e-skin a tornam uma ferramenta inestimável para a exploração polar, pois pode detectar com precisão a pressão, reconhecer formas e símbolos, mesmo em temperaturas extremas de -78 graus Celsius:

PUBS Pele eletrônica

"Já em 2020, a equipe desenvolveu a pele eletrônica autorreparável para todas as condições climáticas, e a nova versão foi aprimorada de forma integral."

Esperamos que este novo feito tenha amplas perspectivas de aplicação na pesquisa científica polar da China e em outros campos de pesquisa.

É isso que Yang Jing aponta em declarações coletadas pela Xinhua News. Essa capacidade de autorregeneração é um ponto forte adicional da pele eletrônica. Mesmo depois de sofrer danos em condições de frio extremo, sua condutividade pode ser completamente restaurada.

Esta última qualidade a torna ideal para missões de pesquisa científica em condições árticas ou polares que se estendam por um longo período. Até os pesquisadores esperam que este novo avanço tenha um impacto significativo nos atuais projetos de exploração polar da China e em outros campos de pesquisa.

Novos robôs com nova e-pele

Os robôs equipados com esta e-skin, teoricamente, poderão realizar tarefas mais complexas e precisas em ambientes polares, o que permitirá aos cientistas obter novos conhecimentos e fazer descobertas importantes que até agora são francamente impossíveis devido às condições climáticas naquela área.

A pele eletrônica resistente ao frio extremo é uma importante inovação tecnológica cuja aplicação a curto prazo poderia resolver alguns desafios muito específicos no campo da pesquisa.

Embora seja necessário ter um pouco de paciência para ver as primeiras aplicações desta tecnologia em robôs de exploração.

A grande dúvida agora é se vão parecer ou não como humanóides.