Anunciada uma nova variante do coronavírus: devemos nos preocupar?

Nos Estados Unidos, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) relataram a aparição de uma nova variante do coronavírus chamada KP.2.

De acordo com o que os especialistas detalharam, esta nova variante faz parte das chamadas variantes FliRT, que pertencem à mesma família que a variante ômicron.

Além disso, os CDC detectaram um aumento de 30% nos contágios nesta nova versão do coronavírus, em comparação com os 16% que apresentava há duas semanas, por esse motivo, muitas pessoas mostraram preocupação.

Há motivos para se preocupar com esta nova variante do coronavírus?

A Dra. Leana Wen, médica de emergência e professora clínica associada na Universidade George Washington, compartilhou sua opinião sobre essa nova variante do coronavírus.

De acordo com a médica, apesar de esta nova variante ser tão contagiosa quanto a Covid-19, por fazer parte da família do ômicron, as vacinas atuais oferecem medidas de proteção contra ela.

Além disso, ele detalhou que o coronavírus KP.2 não é mais grave do que a versão original, da qual também não conseguiu se espalhar muito, já que os contágios permanecem em mínimos históricos.

A Dra. Leana Wen recomenda que as pessoas se vacinem com a versão mais recente das vacinas contra a Covid e aguardem nos próximos meses a chegada de versões mais eficazes contra o coronavírus KP.2.

Os sintomas desta nova versão do coronavírus não diferem das outras versões e espera-se que continuem a evoluir, no entanto, estima-se que não sejam tão letais. De fato, as agências de saúde já nem recomendam mais isolar a pessoa que testa positivo para a covid por cinco dias, basta que permaneça afastada de outras pessoas por 24 horas.