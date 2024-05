Reforce seus escudos do Instagram com essas recomendações de segurança

A segurança é um elemento fundamental em todas as suas redes sociais. Nos últimos meses, temos visto um aumento nas denúncias de contas de Instagram hackeadas, e é por isso que vamos recomendar que você reforce seus escudos com essas dicas que certamente melhorarão as proteções para que os hackers não consigam acessar sua conta de usuário.

Quer a sua conta do Instagram seja pessoal ou da sua empresa (ou negócio), ela deve estar sempre protegida. No final, dentro do seu perfil, há informações privadas e pessoais, com as quais os hackers poderiam enganar-te ou aceder a outros serviços digitais.

Instagram (Unsplash)

Recomendações para ter uma conta de Instagram mais segura