O Minecraft completa 15 anos e o YouTube colabora com a Mojang Studios para celebrar

Já se passaram 15 anos desde o 17 de maio de 2009, data de lançamento da primeira versão do Minecraft, uma das franquias mais importantes na história dos videogames, que cativou milhões de jogadores de diferentes gerações ao redor do mundo. Por isso, o YouTube se associou à Mojang Studios em um novo efeito de Shorts para que toda a comunidade de Minecraft, dentro do YouTube, possa celebrar seus 15 anos.

Esta é a primeira parceria de terceiros para Efeitos Curtos de Jogos no YouTube e definitivamente a ocasião merece. Os jogadores e fãs poderão mergulhar ainda mais no mundo do Minecraft tornando-se parte dele, usando o efeito 360º "Primavera do Minecraft" nos Shorts, que lhes permite mergulhar no bioma das cerejeiras, observar as flores com rosas da primavera se aproximando, sentir o calor do verão e usar sua câmera para revelar alguns segredos especiais.

Para acessar essas funcionalidades, os usuários devem fazer login no aplicativo do YouTube, ir para "Criar" e selecionar "Criar um Short". A partir daí, na seção de "Efeitos", você pode escolher o efeito Minecraft Spring na categoria "Todos" ou na categoria "Fundos" para criar um Short. Esta campanha de aniversário terá mais surpresas para os fãs desta franquia e os ajudará a desenvolver ainda mais sua criatividade, desde a criação de Shorts até sua perspicácia na busca por easter eggs com esses filtros.

Embora o uso do Minecraft para contar histórias remonte praticamente ao lançamento do jogo em 2009 a nível global, na América Latina começou a popularizar-se em 2016. Hoje vemos que os criadores estão começando a pensar além do gameplay para popularizar temas que podem ser mais difíceis de digerir para o público. Isso aproxima o conhecimento de diferentes tipos de público e atrai novas pessoas para os canais desses criadores.