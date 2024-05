Mark Zuckerberg comemora seus 40 anos tirando uma foto com Bill Gates

Mark Zuckerberg, o CEO da Meta e criador do Facebook, celebrou seu quadragésimo aniversário com uma festa monstruosa que homenageou suas humildes origens e sua ascensão ao topo do mundo da tecnologia. O magnata teve a gentileza de compartilhar algumas fotos de lembranças em suas redes sociais e tudo é francamente estranho.

A festa, organizada por sua esposa Priscilla Chan,, recriou em uma série de cenários em miniatura os lugares importantes da vida de Zuckerberg, incluindo seu quarto em Harvard, onde, afinal, nasceu o Facebook, e até uma pizzaria que frequentava durante seus anos de estudante universitário.

No entanto, devido às proporções dos cenários, alguns dos retratos são desconcertantes, involuntariamente cômicos e também uma amostra do que se pode fazer com uma carteira de fundos quase ilimitados.

As fotos da festa, compartilhadas por Zuckerberg em sua conta oficial do Instagram, nos transportam a uma espécie de universo paralelo onde ele e Bill Gates, a lenda da tecnologia que co-fundou a Microsoft e criou o Sistema Operacional Windows, são colegas de quarto na universidade. Ou pelo menos é isso que a foto em questão busca recriar, que acabou se tornando relativamente viral.

Em uma das imagens, vemos Gates, vestindo um moletom com capuz preto e shorts, como se estivesse saindo de uma aula de ginástica no campus, agachado em um pequeno sofá vermelho ao lado de Zuckerberg. A imagem evoca uma camaradagem estudantil que contrasta com a rivalidade frequentemente percebida entre suas empresas. Mas o resto das fotos também não fica para trás:

Como podemos ler na própria publicação de Zuckerberg, a festa foi uma homenagem aos primeiros passos deste rapaz no mundo da tecnologia. Assim, temos uma recriação de seu quarto de infância, além de seu quarto em Harvard, onde nasceu o Facebook, a pizzaria que fez parte de sua história, dedicando horas a trabalhar, socializar e plantar a semente do império que ele criou.

A atenção aos detalhes em cada cenário recriado é admirável, embora a escala seja quase engraçada ao incluir Bill Gates e o próprio Mark lá.

Mark Zuckerberg atualiza sua imagem

A festa também foi uma oportunidade para ver Zuckerberg com um estilo renovado e muito mais descontraído. Com uma camiseta preta, um colar de corrente, tênis esportivos e uma atitude que se afasta da imagem anterior que costumava projetar.

Embora o significado da mensagem na camiseta ainda seja um mistério, rezando em latim Carthago delenda est (Cartago deve ser destruída), alguns especularam que poderia ser uma referência à competição que o Facebook enfrenta de outras plataformas.

As fotos e o vídeo no final da festa acabam por nos dar a oportunidade de dar uma olhada interessante no estilo de vida de um dos homens mais ricos do planeta.