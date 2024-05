A nova aposta de Zuckerberg pela IA: fones de ouvido da Meta que traduzem em tempo real

Já faz duas décadas que Mark Zuckerberg saltou para a fama por ser um dos fundadores do Facebook, a rede social que abriga milhões de usuários diariamente ao redor do mundo, inclusive até os dias atuais. Desde então, o empresário tem se mantido na vanguarda como CEO da Meta, empresa-mãe que engloba redes sociais como Facebook, Instagram e também WhatsApp. Além disso, e principalmente nos últimos anos, o nativo de Nova York tem liderado diversos avanços relacionados à inteligência artificial.

Por exemplo, há o modelo de linguagem conhecido como Llama 3, assim como os óculos Quest 3 ou os lançados em colaboração com a Ray-Ban que permitem ter uma visão de realidade aumentada com tecnologia de IA. Além disso, de acordo com relatórios do The Information, eles já estariam desenvolvendo um projeto de fones de ouvido impulsionados por inteligência artificial.

Meta Quest 3 META

A nova invenção de Mark Zuckerberg

De acordo com as informações divulgadas, este novo projeto da Meta seria chamado de 'Camerabuds', pelo menos é assim que é conhecido internamente nos escritórios da empresa de tecnologia. Qual é o seu objetivo? Traduzir idiomas e reconhecer objetos em tempo real, permitindo que qualquer pessoa com acesso à internet possa entender o que está ouvindo.

Em colaboração com a Ear Micro, uma empresa especializada em fones de ouvido inteligentes localizada em Kansas, Estados Unidos, a Meta estaria planejando fundir as ferramentas fornecidas pela inteligência artificial com o uso prático diário através dos ‘Camerabuds’.

Nesse sentido, os 'Camerabuds' se diferenciariam em grande parte dos óculos Quest 3 e Ray-Ban Stories ao focar na interação usuário-ambiente, graças à sua capacidade de oferecer tradução instantânea e dados em tempo real sobre objetos e localizações.

No entanto, como explica o Android Authority, ainda estamos longe de saber se os 'Camerabuds' acabarão por se tornar um produto disponível para compra ou se serão apenas mais um dos projetos descartados na história da Meta. Por enquanto, o que é certo é que a empresa de Mark Zuckerberg está trabalhando a toda velocidade para entrar neste novo mundo de IA, com a determinação de superar concorrentes como OpenAI ou Google nesta batalha.