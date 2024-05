A App Store suporta um emulador de PS1 baseado no da Nintendo

A meados de abril, contamos que a equipe da Apple, através da App Store, havia permitido a entrada do primeiro emulador legal de Nintendo na empresa. Agora eles fizeram o mesmo com um de PS1. Chama-se Gamma Game Emulator, revisamos e temos algumas coisinhas para contar a vocês.

ANÚNCIO

O da Nintendo chama-se Delta e está tudo legal com a grande N dos videojogos. Não há problemas e, até onde sabemos, não vai sofrer o mesmo destino que o Yuzu.

O Emulador de Jogos Gamma é da ZodTTD, um desenvolvedor muito conhecido no mundo iOS por ser quem mantinha o Apple Bio do Cydia, que na época era o favorito para baixar temas de iPhone, conforme lembra uma análise do Xataka.

Recomendado:

O melhor da aplicação é que permite o seu download e jogabilidade sem recorrer a terceiros ou artimanhas que apenas os especialistas em tecnologia sabem fazer. Basta ir à App Store e neste link você a baixa e começa a jogar. Nós baixamos o International Superstar Soccer Pro 98, que tinha Carlos “El Pibe” Valderrama na capa, para relembrar épocas incríveis.

Além disso, também experimentamos o Need for Speed: High Stakes e recebemos nossa dose de adrenalina em velocidades surpreendentes. Ambos os jogos rodaram bem na versão mais recente do iOS (17.5). O único problema é que a manipulação dos controles na tela é um pouco irritante.

Gamma Game Emulator PS1

Testamos com um controle genérico com conexão Bluetooth e tivemos dificuldade para conectá-lo, algo que não aconteceu com o Delta. No entanto, fomos ao perfil X de ZodTTD e descobrimos que ele já havia resolvido isso com uma nova atualização. Portanto, as reclamações que havia sobre isso já foram resolvidas.