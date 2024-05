Sente-se observado? Google e Apple unem-se para protegê-lo dos AirTags espiões

Na última década, testemunhamos centenas de lançamentos tecnológicos, gadgets, wearables e todo tipo de dispositivos capazes de se conectar à eletricidade ou até mesmo à internet. Por exemplo, em 2021, a Apple lançou um pequeno e compacto dispositivo de rastreamento em forma de círculo, conhecido como AirTag. Seu objetivo? Ajudar as pessoas a encontrar seus objetos perdidos por meio de Bluetooth e da tecnologia Find My da empresa da maçã. Dessa forma, eles se tornaram um companheiro muito útil para ser carregado em mochilas, chaves ou em qualquer outro objeto que precisamos rastrear.

ANÚNCIO

Nesse contexto, além disso, os AirTags oferecem um modo de privacidade que alerta os usuários se um AirTag desconhecido estiver por perto, protegendo, na medida do possível, sua privacidade e segurança. Até agora, pois a Apple anunciou uma parceria com o Google para acabar com os espiões.

Airtags Apple (APPLE/Europa Press)

A novidade do iOS irá alertá-lo sobre AirTags escondidos

Num esforço conjunto para aumentar a segurança e privacidade dos usuários, Google e Apple se uniram para anunciar importantes melhorias na detecção de dispositivos de rastreamento não reconhecidos.

Recomendado:

De acordo com o que foi divulgado, trata-se de uma colaboração focada em alertar os usuários do iPhone sobre a presença de qualquer AirTag ou dispositivo Bluetooth estranho que possa estar se movendo com eles sem o consentimento. Como? Através de uma função chamada "deteção de rastreadores de localização indesejados", que faz parte de uma atualização para iOS.

Desta forma, o objetivo será notificar os usuários se for detectado que um dispositivo conectado ao Bluetooth está os seguindo por um longo período de tempo, em resposta a críticas e preocupações de especialistas sobre a segurança dos AirTags.

Assim, com a atualização do sistema operacional iOS 17.5, lançada na última segunda-feira, 13 de maio, os usuários receberão notificações que indicarão “Item encontrado em movimento com você”, permitindo identificar o dispositivo rastreador, ativar um som para localizá-lo fisicamente e seguir instruções para desativá-lo, se necessário.