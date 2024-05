Planeta gigante descoberto é tão leve quanto um algodão-doce

Um exoplaneta maior do que Júpiter, mas extremamente mais leve tem deixado os cientistas completamente surpresos. Eles estão investigando as características deste mundo curioso chamado WASP-193b, para entender como é possível que um mundo maior seja tão leve a ponto de ser apelidado de “algodão doce”.

ANÚNCIO

Cientistas do Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), que participaram da pesquisa deste mundo, relatam que a densidade deste exoplaneta é consideravelmente mais baixa do que a de Júpiter e até mesmo da Terra.

No início, quando os dados foram registrados pela primeira vez, pensaram que era um erro e fizeram novas observações sobre este gigante leve e gasoso.

Recomendado:

“Este planeta desafia todas as nossas atuais teorias de formação planetária. Não podemos explicar como este planeta se formou. Precisamos de observações detalhadas de sua atmosfera para entender sua evolução”, disse Francisco J. Pozuelos, astrônomo do Instituto de Astrofísica de Andaluzia (IAA-CSIC).

"No início, as densidades que estávamos obtendo eram tão extraordinariamente baixas que nos custava acreditar nelas. Por isso, repetimos o processo completo de análise de dados várias vezes, utilizando diferentes códigos e metodologias, para garantir que era a densidade real do planeta, por mais incomum que parecesse", acrescenta o autor do estudo, conforme resenha do site oficial da instituição de ensino na Espanha.

Os dados exatos do exoplaneta mostram que WASP-193b tem uma massa aproximada de 0,14 vezes a de Júpiter. No entanto, a densidade é de 0,059 gramas por centímetro cúbico, semelhante a um algodão doce que registra 0,05 gramas por centímetro cúbico.

"O planeta é tão leve que é difícil imaginar um material análogo em estado sólido. A razão pela qual se assemelha ao algodão doce é porque ambos são praticamente ar. O planeta é basicamente super fofo", disse Julien De Wit, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que também participou da pesquisa.

WASP-193b está a 1200 anos-luz de distância da Terra, orbitando uma estrela que está dentro da nossa galáxia, a Via Láctea.