Os riscos apresentados pelas tempestades solares, até quando elas vão ocorrer?

No último dia 10 de maio, grande parte do planeta Terra testemunhou um espetacular fenômeno: as auroras boreais. Isso ocorre após um impacto de partículas carregadas do sol que colidem com os gases da atmosfera terrestre.

Grandes explosões solares foram registradas no mesmo dia, o que não é nada incomum para a comunidade científica. À medida que o Sol se aproxima de seu ponto alto, essa estrela se torna mais dinâmica.

Auroras boreales em 2024 Getty images (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

Frequência com que este evento ocorre

A cada 11 anos, aproximadamente, a ardente esfera experimenta períodos de baixa e alta atividade que estão associados ao número de manchas solares em sua superfície. Ao longo de um ciclo solar, o Sol passa de um período de calma para outro intenso e ativo. Durante o pico de atividade, chamado máximo solar, os polos magnéticos do Sol se invertem.

Os especialistas prevêem que o máximo solar ocorrerá entre meados e finais de 2024. O ciclo atual, chamado de 25, tem sido mais ativo do que o esperado.

Auroras boreales em 2024 Getty images (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

"Não existem dois ciclos solares iguais", disse anteriormente à CNN Mark Miesch, cientista pesquisador do Centro de Previsão Meteorológica Espacial. "Este máximo solar é o equivalente meteorológico espacial da temporada de furacões. É quando vemos as maiores tempestades. Mas ao contrário da temporada de furacões, que dura alguns meses, o máximo solar dura alguns anos."

Consequências e riscos

Se nos aventurarmos ao futuro, no caso de existir uma viagem a Marte, esse tipo de tempestades é um risco potencial fatal. Da mesma forma, os astronautas estão expostos a uma ameaça que envolve a radiação solar.

Além disso, o que aconteceu na semana passada mostrou que dezenas de tratores ficaram parados nos campos de plantação de milho devido a problemas em suas funções de GPS.

Auroras Lindeza (picture alliance/dpa/picture alliance via Getty I)

O tsunami de plasma magnetizado proveniente do sol também altera as propriedades da atmosfera, em particular a densidade da ionosfera, o que gera interferências nos sinais de rádio de alta frequência que afetam as comunicações de rádio e as transmissões via satélite.

Depois deste ano, seria preciso esperar 22 anos para testemunhar novamente níveis de atividade solar semelhantes. O cientista Mojtaba Akhavan-Tafti detalhou que é um bom momento para ficar acordado até altas horas da noite para observar os extraordinários poderes do sol.