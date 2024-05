Finalmente a Microsoft corrige o principal erro do Word

O Microsoft Word é um dos aplicativos mais populares do mundo, usado por milhões de pessoas para escrever documentos, criar relatórios, redigir cartas, projetar apresentações e muito mais. É um processador de texto completo e versátil que permite criar documentos profissionais com facilidade, sendo uma ferramenta indispensável para estudantes, profissionais, escritores e qualquer pessoa que trabalhe com texto.

Microsoft Word é sinônimo de processamento de texto. Milhões de pessoas ao redor do mundo o utilizam, hoje em dia, para criar desde simples cartas até documentos complexos e relatórios detalhados. No entanto, após muitos anos, a Microsoft ouviu as reclamações de seus usuários e está introduzindo uma nova configuração padrão para inserir texto no Microsoft 365.

Com a nova configuração "Formato de combinação", o conteúdo do texto e as configurações de texto importantes, como listas e negrito, serão preservados ao copiar e colar. Isso significa que o tamanho, os tipos e as cores da fonte se ajustarão ao formato do documento de destino, evitando a mistura de formatos incompatíveis.

A inserção sem formatação, que remove todas as configurações de texto ao colar, ainda estará disponível, mas a nova função "Formato de combinação" oferece uma solução mais eficiente e precisa para a maioria dos casos.

Uma mudança baseada nos comentários dos usuários

A Microsoft respondeu diretamente aos comentários dos usuários ao implementar esta nova funcionalidade. No entanto, é importante ter em mente que inicialmente estará disponível apenas na versão completa do Word para Windows a partir da versão 17624.20000.

Por enquanto, a versão web do Word e o Word para Mac não receberão essa alteração. Ainda não se sabe se a Microsoft planeja estender a função "Formato de Combinação" para essas plataformas no futuro.

A nova configuração de cópia e colagem no Word representa um avanço na experiência do usuário, eliminando a frustração de formatos incompatíveis e economizando tempo ao trabalhar com documentos.

Se você é usuário do Word para Windows, certifique-se de atualizar para a versão 17624.20000 ou superior para desfrutar desse novo recurso. Os usuários do Word para Mac e da versão web terão que aguardar futuras atualizações para ver se a função “Formato de mesclagem” será implementada em suas plataformas.