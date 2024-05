A inteligência artificial foi a protagonista do Google I/O 2024

A inteligência artificial roubou toda a atenção durante os anúncios feitos no Google I/O 2024. O gigante de Mountain View finalmente revelou anos de pesquisa sobre mecanismos de aprendizado de máquina, os quais agora são incorporados de forma definitiva em grande parte de seus serviços, incluindo no Android 15, o novo sistema operacional para celulares e tablets.

Sundar Pichai, CEO do Google, está cansado de falar sobre inteligência artificial durante o evento da empresa. O Gemini 1.5 Flash, a nova linha de IA do gigante de Mountain View, estará presente em praticamente tudo: desde a criação de imagens mais realistas até a detecção de chamadas telefônicas de golpes, identificando anomalias no tom de voz dos hackers.

De acordo com o que a empresa informa no Google I/O 2024, o Gemini 1.5 Pro estará integrado na barra superior direita onde estão localizados os produtos do Google. Assim como a Microsoft fez com o Copilot (integrando sua inteligência artificial no Windows e em navegadores como o Edge).

A inteligência artificial é incorporada diretamente ao espaço de trabalho do Chrome e através do Google Lens, que já permitia realizar buscas a partir de imagens, agora também o faz com um simples vídeo.

Conforme mostrado na postagem da empresa em sua conta do X, ao simplesmente gravar (do Lens) e mostrar algum erro em uma ação, a mesma IA te direciona para as possíveis respostas corretas do que você está fazendo de errado.

A incorporação da IA é total e abrange todos os seus produtos. Uma das explicações de Sundar Pichai mostra como, quando você pergunta ao Google “Qual é a patente do meu veículo?”, a mesma inteligência artificial pesquisa em seus arquivos do Google Fotos para responder da melhor maneira possível.

Projeto Astra

O mencionado acima é combinado com o Projeto Astra, uma iniciativa de implementar um assistente virtual multimodal, que pode observar tudo e aprender a partir da perspectiva captada pela lente da sua câmera, conforme relatado pelo The Verge. Durante o evento, foi mostrado um exemplo em que um usuário está caminhando e passa ao lado de um cachorro. O assistente, sem a necessidade de você virar a câmera para o animal, diz a raça e todas as características dele.

Mais avanços no Gemini

Gemini Live: uma função para estabelecer um chat de voz com inteligência artificial

Géminis agora poderá gerar vídeos de 1080p com base em uma descrição de texto. Aumenta o realismo das imagens que oferece.

Android 15

Talvez o mais impressionante das novidades do Android 15 é a função que, obviamente, funciona com IA, que detecta se alguém está tentando nos enganar. O próprio celular nos avisará no meio da ligação com um alerta na tela. Esse engenhoso sistema identifica padrões de chamadas comuns nas conversas dos golpistas.

Além disso, de acordo com informações do The Verge, a empresa disse que deseja incorporar o Gemini Nano, a versão leve de seu modelo de IA, ao Chrome nos celulares. “O assistente integrado usará IA no dispositivo para ajudá-lo a gerar texto para publicações em redes sociais, avaliações de produtos e muito mais diretamente do Google Chrome”, relatou o veículo citado.