O curioso motivo pelo qual Tim Cook ainda mantém o contato de Steve Jobs

O motivo pelo qual Tim Cook é o CEO da Apple é porque Steve Jobs o recomendou. Quando sua doença se complicou e ele percebeu que não poderia mais exercer suas funções plenamente, o gênio por trás da empresa da maçã mordida deu seu voto de confiança ao atual CEO da empresa. Por 13 anos, ele desempenhou brilhantemente sua função, impulsionando os dispositivos do gigante de Cupertino.

A sua capacidade de liderar a Apple ficou evidente desde o início. Sob a sua liderança, tornou-se na primeira empresa americana a atingir uma avaliação de mercado de três trilhões de dólares. Além disso, Cook liderou a expansão da empresa em novos mercados e reforçou o compromisso da empresa com a privacidade e o meio ambiente.

Tim Cook, mais uma conquista de Steve Jobs. O atual CEO entrou na empresa em 1998. Nos primeiros anos na empresa da maçã mordida, Cook foi chefe de operações e conseguiu aumentar significativamente os lucros da empresa. A confiança que Steve Jobs depositou nele não foi por acaso; os anos demonstraram que Cook possuía uma visão e habilidade de gestão inatas.

Apesar de ambos terem uma química de trabalho, essa relação ia além dos escritórios de Cupertino. Eles tinham uma grande amizade e Cook valorizava muito Jobs, pois também o via como um mentor.

Tim Cook, CEO de Apple Vision Pro

Tim Cook e o contato de Steve Jobs

O Computer Hoy destaca uma nota que revela um trecho do livro Becoming Steve Jobs: The Evolution of a Reckless Upstart into a Visionary Leader, escrito por Brent Schlender e Rick Tetzeli.

Um dos capítulos narra um encontro entre John Lasseter, ex-diretor criativo da Pixar, e Tim Cook, atual CEO da Apple após a morte de Jobs, no 50º aniversário da viúva de Jobs, Laurene Powell, em novembro de 2013.

No meio da conversa, Lasseter mostrou a Cook que ainda tinha o contato e o CEO da Apple respondeu mostrando o mesmo. Isso fez com que ambos percebessem que sempre teriam o número salvo, apenas como uma forma de homenagear aquele que foi uma das mentes brilhantes da computação.