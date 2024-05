Já se conhece o nome chave do Nintendo Switch 2: aqui está tudo o que se sabe

O Nintendo Switch entrou no mercado em 2017 como um console híbrido, desafiando as categorias tradicionais e revolucionando a forma como desfrutamos dos videogames. A versatilidade do seu design modular, que permite jogar no modo portátil ou ligado a uma televisão, um catálogo de jogos exclusivo que inclui títulos populares da Nintendo como “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, “Super Mario Odyssey” e “Animal Crossing: New Horizons” e os Joy-Con, controles removíveis que oferecem uma experiência de jogo inovadora, são apenas algumas dessas mudanças.

A verdade é que o Nintendo Switch abriu as portas para uma nova era de entretenimento para jogadores de todo o mundo, consolidando-se como um dos consoles mais populares e queridos da história. E após suas atualizações e revisões, a pergunta tem sido latente há algum tempo: Será lançado um sucessor ou a Nintendo seguirá por um caminho diferente?

A confirmação oficial é que existe o Nintendo Switch 2, e as informações sobre o console começaram a circular com mais intensidade. Na verdade, nas últimas horas vazou o nome em código do novo console: MUJI.

Um nome com duplo significado

Este nome de código, de origem japonesa, vem dos kanjis 無地, que podem ser interpretados como "algo sem textura" ou "plano", semelhante a uma tela em branco. No entanto, MUJI também pode ser escrito com outros kanjis, 夢次, que se traduzem como "próximo sonho". Uma metáfora que se encaixa perfeitamente, pois representaria o próximo passo da Nintendo no mundo dos consoles portáteis.

O nome em código da MUJI foi encontrado em uma captura de linhas de código do Unity, e foi confirmado por várias fontes em fóruns especializados como Famiboards. Vale ressaltar que este nome difere consideravelmente do utilizado para o Nintendo Switch, o que gerou grande expectativa entre os fãs.

Mais informações no horizonte

Embora ainda não tenha sido revelada informação oficial sobre as especificações técnicas do Nintendo Switch 2, alguns desenvolvedores já confirmaram seu interesse em lançar seus jogos no novo console. Espera-se que nos próximos meses, a Nintendo faça uma apresentação formal do Switch 2, onde serão detalhadas suas características e data de lançamento.

A filtragem do codinome MUJI gerou grande entusiasmo entre os seguidores da Nintendo, que estão ansiosos para saber mais detalhes sobre o Switch 2. A promessa de um novo console com mais potência e novas funcionalidades despertou a imaginação dos jogadores, que já estão sonhando com as possibilidades que esta nova geração de consoles portáteis oferecerá.

É uma questão de tempo até a Nintendo revelar mais informações sobre o Switch 2, e os fãs estão ansiosos para conhecê-lo.