A Terra fica roxa após ser atingida pela tempestade solar mais intensa em 20 anos

O Sol está registrando sua atividade mais intensa nos últimos 20 anos. Dados fornecidos pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA em inglês) indicam que a tempestade solar deste 10 de maio de 2024 atingiu a categoria G5, a mais poderosa na escala universal. Os impactos da estrela central causaram, inicialmente, que grande parte da Terra se pintasse de roxo. O que devemos esperar?

ANÚNCIO

O primeiro evento que ocorreu é o que estamos testemunhando nas redes sociais. Há luzes de auroras boreais em regiões onde esse fenômeno astronômico geralmente não é visto. Esse tipo de espetáculo costuma acontecer nas regiões polares do norte da Terra. No entanto, as partículas da tempestade solar são tantas que o evento se espalha para outras regiões do planeta.

Relato da conta de X Mundo en Conflicto informa que as luzes do norte estão alcançando regiões da Europa como Áustria, Escócia, Valência (Espanha), Suíça e Itália. Também há evidências fotográficas de luzes do norte nos Países Baixos, Alemanha, República Tcheca, França e Ucrânia, sendo que nesta última há uma imagem emocionante de um soldado erguendo uma arma no meio da guerra com a Rússia.

Recomendado:

No nosso continente, há relatos de que foram avistadas luzes de auroras boreais nos Estados Unidos, incluindo na Flórida, e em algumas áreas do norte do México. Enquanto para o sul, em regiões como Punta Arenas, no Chile, e áreas da Argentina, como a Antártida, Ushuaia, Tierra del Fuego e outras regiões do sul.

A Oceania também registra auroras boreais na Nova Zelândia e na Austrália.

O que devemos fazer durante uma tempestade solar?

A vida dos humanos não está em perigo com esta tempestade solar. A NOAA recomenda se preparar para possíveis apagões. De fato, já estão sendo registradas flutuações leves nas usinas de energia elétrica.

Podem ocorrer interrupções nas comunicações, já que os sinais de rádio e GPS podem ser afetados, dificultando a comunicação e o transporte.

Outra das inevitáveis consequências seriam danos ao funcionamento dos satélites. A CME poderia danificar ou destruir satélites em órbita, afetando as comunicações, a navegação e a meteorologia.