Como funcionam as passkeys, um método mais simples e seguro que a Microsoft adotou para fazer login

Em seus primórdios, as senhas para proteger contas na internet não passavam de simples palavras ou frases que podiam ser facilmente adivinhadas. No entanto, com o aumento das ameaças cibernéticas e a sofisticação dos métodos de hacking, a necessidade de senhas mais seguras tem se tornado cada vez mais evidente.

ANÚNCIO

Ao longo dos anos, temos visto uma evolução significativa nos métodos de segurança para proteger a privacidade na internet, desde o uso de combinações mais complexas de letras, números e símbolos, até a implementação de técnicas como a autenticação de dois fatores e o uso de gerenciadores de senhas.

Agora, embora as senhas tradicionais tenham sido a base da autenticação por anos, sua vulnerabilidade a ataques de força bruta, vazamentos de dados e técnicas de phishing as tornam um método cada vez menos confiável.

Recomendado:

Senhas de acesso: uma alternativa segura e conveniente

Diante desse cenário, a indústria tecnológica está caminhando para um futuro sem senhas. As passkeys, chaves de acesso FIDO (Fast Identity Online) baseadas em autenticação biométrica ou PIN do dispositivo, são apresentadas como uma alternativa segura e conveniente para fazer login em nossas contas.

Por essa razão, a Microsoft deu um passo importante em direção a esse futuro sem senhas ao integrar o suporte para passkeys em sua Conta Microsoft. Isso significa que os usuários poderão fazer login no Windows, Office, Xbox, Copilot, Azure e outros serviços da empresa usando apenas sua impressão digital, reconhecimento facial ou PIN do dispositivo.

A integração de passkeys na Conta Microsoft oferece múltiplos benefícios:

Maior segurança: As passkeys são mais resistentes a ataques cibernéticos tradicionais, como senhas, o que reduz significativamente o risco de roubo de identidade ou acesso não autorizado às contas.

As passkeys são mais resistentes a ataques cibernéticos tradicionais, como senhas, o que reduz significativamente o risco de roubo de identidade ou acesso não autorizado às contas. Conforto: Os usuários não precisarão mais lembrar de senhas complexas ou lidar com processos de recuperação de senhas esquecidas. A autenticação biométrica ou PIN do dispositivo oferece uma experiência de login mais rápida e simples.

Os usuários não precisarão mais lembrar de senhas complexas ou lidar com processos de recuperação de senhas esquecidas. A autenticação biométrica ou PIN do dispositivo oferece uma experiência de login mais rápida e simples. Compatibilidade multiplataforma: As passkeys funcionam em diferentes dispositivos, incluindo smartphones, tablets e computadores, permitindo uma experiência de autenticação uniforme em todo o ecossistema digital do usuário.

Um passo em direção a um futuro sem senhas?

A incorporação de passkeys na Conta Microsoft marca um marco importante na transição para um futuro sem senhas. Com esta iniciativa, a Microsoft se une à crescente onda de empresas que apostam em métodos de autenticação mais seguros e convenientes, abrindo caminho para um mundo digital mais seguro e confiável para todos.

Para usar passkeys na Conta Microsoft, os usuários devem atualizar o aplicativo Microsoft Authenticator e seguir as etapas indicadas na configuração de sua conta. Depois de configuradas, as passkeys estarão disponíveis para fazer login nos serviços compatíveis da Microsoft.

Em resumo, a integração de passkeys na Conta Microsoft representa um avanço significativo na segurança e conveniência dos usuários. Esta iniciativa está alinhada com a tendência global em direção a um futuro sem senhas, onde a autenticação biométrica e outras tecnologias seguras se tornarão a norma para acessar nossas contas online.