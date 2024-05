A colisão de dois mundos no Sistema Solar pode ser responsável pela formação das placas tectônicas na Terra

A hipótese mais forte para explicar a formação da Terra e a Lua, é o impacto planetário entre dois mundos do Sistema Solar primitivo. O choque de Gaia e Theia teria resultado no lugar onde vivemos e em nosso maior satélite natural.

ANÚNCIO

O impacto, registrado de acordo com as teorias há cerca de 4,5 bilhões de anos, teria provocado uma série de situações das quais desfrutamos hoje em nosso planeta. Mas um estudo recente realizado pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech, em inglês) descobriu que as placas tectônicas são o resultado desse impacto.

De acordo com uma explicação científica apresentada pelo Xataka, a base de tudo está em uma área profunda da Terra chamada Grandes Províncias de Baixa Velocidade (LLVP). São dois corpos rochosos gigantes abaixo do manto de nosso mundo.

Recomendado:

Estas rochas têm uma grande diferença em relação ao resto das formações do manto da Terra. Quando as ondas sísmicas passam por esta região, elas desaceleram. Ninguém entendia por que esse fenômeno ocorria, já que, sendo corpos rochosos, deveriam se comportar da mesma maneira.

Uma nova lua está orbitando perto da Terra | Referencial

Até que os cientistas de Caltech tiveram a ideia de realizar simulações de impactos planetários. Foi aí que descobriram que essas duas grandes massas de rocha não são de Theia (nosso antigo planeta), mas sim são restos de Gaia, o que hoje é a Lua e que no Sistema Solar primitivo colidiu conosco.

As simulações revelaram que após a majestosa colisão, algumas rochas de Gaia ficaram flutuando abaixo do manto e, teoricamente, seriam aqueles dois corpos rochosos que guiam as placas tectônicas da Terra atual.

Este mesmo estudo também poderia explicar a origem dos minerais mais antigos já encontrados na Terra, os cristais de zircônio. A teoria diz que eles se formaram há 4.000 milhões de anos e as novas simulações das placas tectônicas dizem que podem ter sido resultado desse impacto.