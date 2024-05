Nike Air Max ‘Made in iPad’ foi usado por Tim Cook no evento Let Loose da Apple

O célebre cofundador da Apple, Steve Jobs, sempre chamou a atenção pelo seu estilo minimalista ao se vestir, fazer negócios ou até mesmo ao projetar novos produtos. Na verdade, onde quer que fosse, ele usava um suéter - também chamado de beatle - preto, um par de jeans Levi’s 501 e tênis New Balance 991, que posteriormente trocou por um par de New Balance 992, que ele usava até o dia de seu falecimento.

Atualmente, o CEO da Apple é Tim Cook, que está há uma década no cargo. E curiosamente, agora ele está sendo notícia por seus chamativos tênis, assim como seu antecessor.

Onde posso encontrar os Nike Air Max 'Made in iPad'?

A história da marca Swoosh com a Apple começou em 2006, com o lançamento do Nike+iPod. E agora, durante o recente evento Let Loose realizado há apenas um dia, pudemos ver uma nova colaboração sendo revelada enquanto novidades como o iPad Air de sexta geração e o iPad Pro M4 eram apresentados.

E é que na ocasião, curiosamente, os olhares também se desviaram para o calçado inesperado de Tim Cook: um par de Nike Air Max 1 '86 'Made in iPad'.

À primeira vista, falamos de um par de tênis que parecem ser um modelo clássico dos Nike Air Max, semelhantes aos lançados originalmente em 1987. A diferença? É que o par que Tim Cook estava usando tinha características únicas: uma malha de cor bege e detalhes em arco-íris no logotipo e em outras partes do calçado.

No recente evento 'Let Loose' da Apple, o CEO Tim Cook chamou a atenção das pessoas não apenas com os novos iPads, mas também com seus sapatos legais. Ele usava um par especial de tênis Nike Air Max 1 '86. Os sapatos de Cook foram notados porque tinham um design único feito usando um iPad. #MarketingMind... pic.twitter.com/tdybA8Wr8c — Marketing Mind (@MarketingMind_) 8 de maio de 2024

Além disso, essa silhueta apresenta um interior esportivo em tons de cinza e uma câmara na entressola para amortecer a pisada. Mas o destaque sem dúvida é o seu selo na língua: "Made in iPad", em referência às capacidades do novo Apple Pencil Pro.

"Aproveitando a longa história de colaborações da Apple, Cook usou Nike Air Max 1 '86 que foram projetadas para acompanhar a apresentação do iPad Pro renovado com o chip M4 e o novo Apple Pencil Pro", pode-se ler no site especializado Hyperbeast.

No entanto, este modelo exclusivo do Nike Air Max 1 '86 "Made in iPad" não será oficialmente colocado à venda, de acordo com a fonte citada, mas talvez possam aparecer apenas em edições limitadas em lojas conceituais exclusivas.