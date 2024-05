Apple tem 5 caixas diferentes para a Apple Pencil Pro: é difícil escolher uma favorita

A Apple roubou brevemente as manchetes com a apresentação de sua keynote Let Loose onde mostrou uma nova geração tão esperada do seu iPad, ao mesmo tempo em que nos apresentou alguns acessórios e complementos bastante chamativos, incluindo o novo e elegante Apple Pencil Pro, esta caneta perfeita para o iPad que eleva as funcionalidades de design gráfico a um novo nível.

A apresentação do Apple Pencil Pro foi a surpresa mais óbvia, mas impactante do evento, ao nos mostrar a evolução que este dispositivo teve para se tornar uma ferramenta essencial para artistas, designers e profissionais que buscam máxima precisão e controle em suas criações digitais.

Ao contrário de seu antecessor, esta nova geração da caneta stylus estará disponível em cinco caixas de edição de coleção chamativas, cada uma com um design único que celebra a criatividade e a expressão pessoal de quem a compra. Mas a realidade é que há muito mais do que apenas a embalagem em que o produto vem.

Assim são as cinco caixas especiais do Apple Pencil Pro

A primeira imagem viral das cinco caixas de coleção foi divulgada pela conta do X de Arun Maini, mais conhecido nas redes sociais como @Mrwhosetheboss. Na fotografia, podemos ver cada um dos designs com sua proposta distintiva e bastante chamativa, apostando em diferentes perfis de designers em cada um:

No entanto, para os colecionadores ávidos da Apple, isso pode representar um investimento significativo. Cada Apple Pencil Pro será vendido por cerca de US$ 160. Portanto, se desejarmos as cinco caixas, seria necessário desembolsar US$ 640.

Isso sem levar em consideração que em outros países fora dos Estados Unidos, geralmente há ajustes de preços para cima, de modo que o equivalente final do investimento seria necessariamente muito mais significativo.

Embora o preço possa parecer alto, o valor colecionável dessas caixas pode aumentar com o tempo, especialmente para os fãs mais fervorosos da Apple. Então, quem sabe, no final elas poderiam valer uma fortuna em algumas décadas.

A Apple Pencil Pro já está disponível para reserva na loja oficial online da Apple, na seção de acessórios. No entanto, a melhor recomendação é procurá-los na loja física para ver o design das caixas pessoalmente e escolher a que mais lhe agradar.

O design das caixas não está nada mal

Imagen: Apple Insider | Para lançar o novo Apple Pencil Pro os rapazes de Cupertino criaram cinco caixas diferentes. Qual é sua favorita?

As cinco caixas do Apple Pencil Pro apresentam um design minimalista e elegante, com um fundo branco e ilustrações coloridas que destacam que se trata da versão para profissionais desta caneta stylus.

Na parte superior de cada caixa, você pode ver uma foto da Apple Pencil Pro cercada por diferentes padrões e estilos gráficos, que certamente serão atraentes para alguns consumidores.

É importante destacar que o Apple Pencil Pro só é compatível exclusivamente com os novos modelos do iPad Air e iPad Pro anunciados recentemente pela Apple para este ano de 2024.

Portanto, se quisermos usá-lo, teremos que investir também em um novo tablet.