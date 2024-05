ChatGPT e Dall-E no seu iPhone? Apple tem negociado com a OpenAI para a IA do iOS 18

A WWDC 2024 está chegando e os rumores sobre o iOS 18 estão aumentando. Mark Gurman da Bloomberg, uma fonte geralmente confiável, relatou que a Apple está em negociações com a OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT e Dall-E, para integrar suas ferramentas de inteligência artificial na próxima grande atualização do iOS.

O que isso significa para os usuários do iPhone?

A possível integração do ChatGPT e Dall-E no iOS 18 poderia trazer funções como:

Geração de texto e imagens com IA: Imagine poder usar seu iPhone para criar textos, poemas ou roteiros com apenas algumas instruções. Ou talvez gerar imagens a partir de suas ideias ou descrições.

Siri mais inteligente: Um Siri potencializado por IA poderia ser mais intuitivo, oferecer melhores sugestões e compreender melhor suas solicitações.

Funções de IA em outras aplicações: A IA poderia ser usada para criar listas de reprodução personalizadas no Apple Music, otimizar sua rotina diária ou até mesmo ajudar a editar fotos e vídeos.

Isto é um fato?

Embora as conversas entre a Apple e a OpenAI pareçam estar se intensificando, Gurman ainda não confirmou se uma decisão final foi tomada. A Apple também poderia optar por trabalhar com o Google, que também desenvolve ferramentas poderosas de IA, ou até mesmo desenvolver sua própria tecnologia.

Independentemente de com quem a Apple se associe, a IA será um tema central no iOS 18. A empresa já confirmou que está focada nessa área e os vazamentos sugerem que a atualização incluirá recursos como modelos de linguagem grande (LLM) locais que serão executados diretamente no iPhone.

Quando saberemos?

Teremos que esperar até a WWDC 2024, que acontecerá em 10 de junho, para conhecer todos os detalhes do iOS 18. A partir de então, as versões beta públicas nos darão uma visão mais próxima das novas funcionalidades antes do lançamento final.

A integração de IA no iOS 18 tem o potencial de transformar a forma como usamos nossos iPhones. Desde tarefas cotidianas até projetos criativos, a IA poderia tornar nossos dispositivos mais úteis, eficientes e divertidos. Fiquem atentos à WWDC 2024 para ver como a Apple planeja dar vida à IA na próxima geração do iOS.