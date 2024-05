Se você gosta de montar e programar, inscreva-se na Olimpíada Mundial de Robótica

Chegou a hora de crianças e adolescentes se esforçarem e buscarem seu lugar na Olimpíada Mundial de Robótica, que este ano acontece com o tema ‘Aliados da Terra’.

Jorge Hernández Huerta, organizador nacional da XIII Olimpíada Mundial de Robótica (WRO), faz um chamado especial para que as meninas se juntem a este projeto a fim de diminuir a lacuna de gênero, já que as mulheres representam apenas 30% dos participantes; no entanto, elas têm o potencial não apenas para participar, mas também para competir com resultados destacados.

Hernández destaca a urgência de democratizar a robótica e promover a inclusão da educação STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) em crianças e adolescentes mexicanos.

Ele explicou que o interesse deste evento em sua décima terceira edição é incentivar a participação de meninas e adolescentes, bem como promover o talento desde a infância com os espaços e ferramentas adequadas, para capacitá-las desde cedo e oferecer-lhes oportunidades de se formarem como capital humano qualificado para o futuro.

É importante lembrar que a Olimpíada Mundial de Robótica é uma competição temática na qual equipes de crianças e jovens entre 8 e 19 anos irão testar seus conhecimentos, aplicando soluções para problemas do mundo real utilizando a metodologia STEAM através da robótica educativa.

Foi explicado que este torneio consiste em quatro categorias diferentes, separadas por grupos de idade, compostas por dois ou três participantes e orientadas por um treinador, onde cada equipe irá projetar, construir e programar um modelo de robô capaz de completar um desafio com base no tema atual da competição.

A categoria Missões Robóticas baseia-se em desafios em que os estudantes criarão um robô autônomo que possa resolver desafios específicos em uma pista; em segundo lugar, temos Esportes Robóticos, que oferece o desafio de cada equipe participar com dois robôs autônomos em um jogo de um esporte específico.

A terceira e quarta categoria são chamadas de Futuros Engenheiros, destinadas a participantes com conhecimentos avançados em robótica, seguindo as atuais tendências de pesquisa para resolver problemas do mundo real.

Por último, Futuros Inovadores, que se base em projetos nos quais as soluções criativas desempenham um papel fundamental na decisão dos juízes, ou seja, os participantes desenvolvem sua própria solução robótica inteligente relacionada com o tema atual da temporada.

Na página oficial da competição, é possível conhecer em detalhes as regras e requisitos.

Robótica Está em andamento o processo para a seleção para a Olimpíada Mundial de Robótica (Foto: Cortesía)

Ainda é possível participar?

Até o momento, há 32 equipas registadas em 12 estados da república e o convite está aberto por e-mail ou telefone, mas há um número limitado de vagas, por isso os interessados devem inscrever suas equipas e seguir algumas regras especificadas no convite.

Graças ao apoio da Fundesteam, uma organização sem fins lucrativos criada no Panamá há 14 anos, com presença em 14 países e promotora da WRO, este ano não haverá taxa de participação de recuperação.

Por isso, Hernández Huerta destacou a necessidade de convocar patrocinadores e voluntários que se juntem à causa, seja com recursos econômicos, locais, despesas de viagem, troféus, medalhas, mobiliário, infraestrutura, alimentos e hidratação.

Com o lema ‘Aliados da Terra’ o torneio terá competições eliminatórias entre maio e julho em diferentes cidades do país, a final nacional será realizada em setembro e a final internacional acontecerá na Turquia em novembro.